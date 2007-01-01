В Кирове появится отделение лыжных гонок
Лыжную трассу планируется обустроить в лесном массиве на улице Первомайской, сообщил 18 октября глава районной администрации Игорь Феденков.
В следующем году на трассе хотят сделать освещение.
Для отделения лыжных гонок закупили 45 пар лыж и ботинки, найден тренер.
Также в физкультурно-оздоровительном комплексе оборудовали раздевалки и санузел.
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