В Кирове появится отделение лыжных гонок

Лыжную трассу планируется обустроить в лесном массиве на улице Первомайской, сообщил 18 октября глава районной администрации Игорь Феденков.

В следующем году на трассе хотят сделать освещение.

Для отделения лыжных гонок закупили 45 пар лыж и ботинки, найден тренер.

Также в физкультурно-оздоровительном комплексе оборудовали раздевалки и санузел.