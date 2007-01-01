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Спорт

В Кирове появится отделение лыжных гонок

Лыжную трассу планируется обустроить в лесном массиве на улице Первомайской, сообщил 18 октября глава районной администрации Игорь Феденков.
Дмитрий Ивьев
14:46 сегодня
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В следующем году на трассе хотят сделать освещение.

Для отделения лыжных гонок закупили 45 пар лыж и ботинки, найден тренер.

Также в физкультурно-оздоровительном комплексе оборудовали раздевалки и санузел.

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Как бы хуже не сделали, все эти новые проекты-поделки! От современных сытых размалёванных рож с современной речью пустыми глазами, в подобранной по по росту модельной форме уже тошнит! От одной Климовой в чулках, мягких сапожках и т .п. так и воротит в сторону взгляд. Не кормите, не мойте, не стирайте перед тем, как войти в кадр! Максимальное приближение к истине!

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