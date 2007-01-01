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Спорт

Кубок России по спорту глухих стартовал в Калуге

Спортсмены соревнуются в плавании, рассказали 18 октября в региональном министерстве спорта.
Дмитрий Ивьев
10:00 сегодня
0 424
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Турнир проходит во Дворце спорта в рамках нацпроекта «Демография».

144 участника из 28 регионов разыграют 36 комплектов медалей.

Калужскую область представляют Анастасия Величко и Владислав Костов из спортшколы «Труд».

Вход на трибуны свободный.

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Как бы хуже не сделали, все эти новые проекты-поделки! От современных сытых размалёванных рож с современной речью пустыми глазами, в подобранной по по росту модельной форме уже тошнит! От одной Климовой в чулках, мягких сапожках и т .п. так и воротит в сторону взгляд. Не кормите, не мойте, не стирайте перед тем, как войти в кадр! Максимальное приближение к истине!

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maks17

между Козельском и Белевым/ просто чудненько!!!

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mrTJohn

Если бы из каждого утюга не раздували, то их было бы в разы меньше. Расчитано все на протестность подросткового возраста. Ну и ещё на отвлечение от насноящих проблем в царстве.

...
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видимо на пл.Победы или пл.Мира будет дежурить единственный экипаж... говорить об акциях гаи пока рановато...

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КаПеПа

заголовок конечно.... какие массовые?! скорее редкие и выборочные, а может так пару проверят и всё! некому там массовость делать... некомплектс, и очень большой

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Question

Хоть бы раз, акцию, "Внимание машина". А то бегают упершиеся в телефон на красный свет.

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3 1414
mrTJohn

Если в музеях стали встречаться вещи, которые у тебя есть, а некоторыми ещё и пользуешься, то это уже старость? 🤧

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ILR

После введения сего, станет лучше жить хоть один ветеран?... Что это даёт?.

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Да никто не ответит...

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