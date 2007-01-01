Кубок России по спорту глухих стартовал в Калуге
Спортсмены соревнуются в плавании, рассказали 18 октября в региональном министерстве спорта.
Турнир проходит во Дворце спорта в рамках нацпроекта «Демография».
144 участника из 28 регионов разыграют 36 комплектов медалей.
Калужскую область представляют Анастасия Величко и Владислав Костов из спортшколы «Труд».
Вход на трибуны свободный.
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