Калужские хоккеисты одержали две победы на выезде
Спортсмены из клуба «Космос», которые представляют наш регион в первенстве ЦФО среди юниоров до 18 лет, в Воронеже обыграли местную команду со счетом 4:0.
В турнирной таблице группы «А» «Космос» занимает третье место.
Хоккеисты «Олимпа» в группе «Б» во Владимире победили местные «Русичи» со счетом 9:1.
Как рассказали в министерстве спорта Калужской области, турнир проводится в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».
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