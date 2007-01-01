+3...+4 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Спорт Калужские хоккеисты одержали две победы на выезде
Спорт

Калужские хоккеисты одержали две победы на выезде

Спортсмены из клуба «Космос», которые представляют наш регион в первенстве ЦФО среди юниоров до 18 лет, в Воронеже обыграли местную команду со счетом 4:0.
Дмитрий Ивьев
08:40 сегодня
0 366
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В турнирной таблице группы «А» «Космос» занимает третье место.

Хоккеисты «Олимпа» в группе «Б» во Владимире победили местные «Русичи» со счетом 9:1.

Как рассказали в министерстве спорта Калужской области, турнир проводится в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».

Новости по тегу
калужская область
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Лента комментариев
ajax

Как бы хуже не сделали, все эти новые проекты-поделки! От современных сытых размалёванных рож с современной речью пустыми глазами, в подобранной по по росту модельной форме уже тошнит! От одной Климовой в чулках, мягких сапожках и т .п. так и воротит в сторону взгляд. Не кормите, не мойте, не стирайте перед тем, как войти в кадр! Максимальное приближение к истине!

...
Общество
В Калужской области начались съемки многосерийной документальной драмы «Победа»
14:58 сегодня
1 488
maks17

между Козельском и Белевым/ просто чудненько!!!

...
Происшествия
Лосенка насмерть сбили в Калужской области
11:49 сегодня
1 1462
mrTJohn

Если бы из каждого утюга не раздували, то их было бы в разы меньше. Расчитано все на протестность подросткового возраста. Ну и ещё на отвлечение от насноящих проблем в царстве.

...
Статьи, аналитика, репортажи
Клинический психолог о квадроберах: нужно ли наказывать детей за хвосты и четвереньки
11:39 сегодня
1 3176
VGA

Может достаточно было светофор поставить? Что улучшит ширина моста?

...
Авто и транспорт
Схему движения на Синих мостах в Калуге поменяют после установки светофоров
11:08 сегодня
1 1910
КаПеПа

видимо на пл.Победы или пл.Мира будет дежурить единственный экипаж... говорить об акциях гаи пока рановато...

...
Общество
В Калуге ГИБДД проведет профилактическую акцию «Внимание! Пешеход»
09:02 сегодня
3 1414
КаПеПа

заголовок конечно.... какие массовые?! скорее редкие и выборочные, а может так пару проверят и всё! некому там массовость делать... некомплектс, и очень большой

...
Авто и транспорт
Массовые проверки таксистов пройдут в Калуге
08:56 сегодня
1 1530
Question

Хоть бы раз, акцию, "Внимание машина". А то бегают упершиеся в телефон на красный свет.

...
Общество
В Калуге ГИБДД проведет профилактическую акцию «Внимание! Пешеход»
08:14 сегодня
3 1414
mrTJohn

Если в музеях стали встречаться вещи, которые у тебя есть, а некоторыми ещё и пользуешься, то это уже старость? 🤧

...
Статьи, аналитика, репортажи
Старинные часы, игра «Ну, погоди», кассетный плеер: в Калуге открылась новая выставка
07:22 сегодня
1 2718
ILR

После введения сего, станет лучше жить хоть один ветеран?... Что это даёт?.

...
Общество
В Калужской области учредили почетное звание «Территория партизанской славы»
00:18 сегодня
1 1102
ILR

Да никто не ответит...

...
Авто и транспорт
Центр Калуги погрузился во тьму
00:14 сегодня
4 3036
Афиша
«Борис Годунов», детские представления и органная музыка: куда сходить калужанам на этой неделе
Новости компаний
eyJpdiI6ImxFVTN5aHArakUwYk1PcW9SV1BwNVE9PSIsInZhbHVlIjoiS1l2cHZPYXcra3c4M1VRNk1xaGh5TisyMTdUZ2lrU1prUTd2VVh0WFBPc0FvU2piVStTRmJReU5xVFZvbVZLZSsySXRJMlRtUzkxaVg1UTFyTklwV1dLWm5iTE13SFhaeXNXV1JxVXp0M2QyUHpUd0Z1QVk3SXhPN0c4YWpmUytnOWJKLzBxTUptVEtPaGdnWWpZV0JGY1lJK0NQZkpHMXJwektEdWNpV1loL0czRmo1bWJ6eVg5RnFaNWtsUUthNFJYREl2eWd5WUxrblU1SmRBRFFyWTF1Y08yaE9COHVtaWxnSUZSZUFrQ2dVZUYrdnE0cVF6ZXRaWDlpWm04OGI3SVFlSW5vNVZpVHoyNFFieFhlcE5SWHBjTWNoUkJCSzJKdTM5RG44K1VYYlNTSWFJYzlqZ3RkMHZhY1BkVCsvSktWVitEOVNGM2FsMnZtQWVPdWh3ekJ2d3JjQm5PWVNHd0dHdFA1V0ppcW55ZHFlMGltMnIwb2VGMGFjTFZZYk9lTEthQW0wck5lTmtyck1hdWpSL1lGN0tTaEZtcEpPaW1kbFNpQWp3UCt5bHR2RWIyaDl1dG9VeEpZRnZpR0JOWXF0eWtGZThmR1VmWGEwR2s2dzJWWmk4ZUlBd2t5a1FKMUkzSkhRM3ZqUkZFRFI2ZDJIdFg2VmFNajhOZXdGUS82dlMrR3poRG9lZWJ6aDdlNWxERUE0OUs1eGZYajI5cWl2N3NyQUtXV2dFZ0RzUm91blkvWXRKOWM0Tlp6UTJFcTMrcldYSGhhajRYUVVGRWFIU1M4MVF5bGZuZ3NtR2d6b3VLZWFwdVpZVWpVNjM0VnI1TDV6NHZodDE4RCIsIm1hYyI6ImRlZTk0ZTgxZTRmNmJhZTA4MmQ0OGYwYTJjMGQ1MGMxMzI0MTlhMGQwNjliMjBlNzY4OWEzNTQyZmJmMjI0OGIiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6Imx0YjI4U0tLNlY1SkN1Nm80OWxiVWc9PSIsInZhbHVlIjoicjFvdlpDZVlSRXBIVFZYQ2Y0U0pyeG9hY2NmTzJJenRHT3BkbStmNUNwakJGdm9vdXd4Um8yQ2VCL1QwcTNLZmtmeHBJVDNxQUgrejJxK2dEeGIzYVhXNUJ0MTN0dXdKeGtUVldPYjdzc212V052dFlrdnhEZUhHNkQyTVhMU3Z0YUh5Kzk2eEx6Skw5VHJlaFZ4TDBNQTN2YkRSZml0eUhVR1M4RSs3UExHTldrSTlGenJPSHBacXBhd29TUi9XMWRBRXk1N0ptRE9vSUFEVHRYYlk2YjdPc1pIRGJqQVRwRTJpeWowbHd4ZStuanJGaFBZWDgwNEtBV0IvOFJNRktIWGdXaFFEUForS2wvTlR6WFFuaXdVWmM4U29yZGRDZzU3WVNuUWc1ZkUvUnRlNEdxcEhHVjZ6Y1ErMldsa2xqQlR5a3QzRzgzaDZiT2J1aHBpcTFOYm83bmZWUjlIRFg3bGViU2lPNVc3d1pXRHdIWTRYQ2craUlZVU9wYVlTMlZyMkVBc2t3bXdiQXNmZit2b3pEcmFHU0VNSmM0TTN1VUdhQlpVeDFwV0NpMndTVTh1R2hWeU1EQW40bTluOCIsIm1hYyI6IjZkYmIyM2ZjMWMzMGQ0NWI2M2RkOTY2NmU1N2IzMGQxMjdmYjBkZTM1OTc5Yzk2OGI1NmE1NmRlMmMwNjA2ODYiLCJ0YWciOiIifQ==
18+