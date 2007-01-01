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Калужские хоккеисты одержали две победы на выезде

Дмитрий Ивьев

Спортсмены из клуба «Космос», которые представляют наш регион в первенстве ЦФО среди юниоров до 18 лет, в Воронеже обыграли местную команду со счетом 4:0.

Дмитрий Ивьев 366 Читайте KP40.RU: Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники