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Калужская область подписала два соглашения на форуме «Россия — спортивная держава»

Дмитрий Ивьев

Мероприятие на этой неделе проходит в Уфе.

Дмитрий Ивьев 372 Читайте KP40.RU: Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники