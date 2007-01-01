Калужская область подписала два соглашения на форуме «Россия — спортивная держава»
Мероприятие на этой неделе проходит в Уфе.
Наш регион представляет там министр спорта Олег Сердюков.
Он подписал соглашения с федерациями фиджитал спорта и спортивного программирования.
В Калуге уже разрабатывается план строительства фиджитал центра.
Соревнования по спортивному программированию в области проходили в конце лета.
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