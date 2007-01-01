+4...+5 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Спорт Калужанки выиграли медали на Всероссийских соревнованиях по конному спорту
Спорт

Калужанки выиграли медали на Всероссийских соревнованиях по конному спорту

В командном зачете Наталья Жаворонкова и Анастасия Марченкова из спортшколы «Эверест», а также представительница спортшколы олимпийского резерва по конному спорту Екатерина Малахова стали третьими.
Дмитрий Ивьев
15:01 сегодня
0 536
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Соревнования в Московской области проходили в рамках нацпроекта «Демография», рассказали 17 октября в Минспорта.

В личных соревнованиях Екатерина Малахова выиграла три «золота». У Натальи Жаворонковой и Анастасии Марченковой серебряные и бронзовые награды.

Новости по тегу
калужская область
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Лента комментариев
mrTJohn

Старики как дети... 😟

...
Криминал
Несколько мошенников выманили у жителя Калужской области 150 тысяч рублей
12:00 сегодня
1 1138
mrTJohn

Прямо не статья, а пропоганда холостяцкой жизни, свободных отношений или брачного договора. А нынче, это не в чести у наших "слуг".

...
Общество
В Калуге приставы помогли женщине получить «БМВ» от бывшего мужа
11:59 сегодня
1 1258
Василёк

что за брехня, у танеевки тьма была ужа когда там сбили девочек. сколько времени прошло ? кто за это ответит ?

...
Авто и транспорт
Центр Калуги погрузился во тьму
10:43 сегодня
1 2414
Белый Орёл

С 16 октября автобусы и троллейбусы больше не останавливаются на временной остановке между улицами Кирова и Степана Разина

...
Авто и транспорт
В Калуге перенесли остановки на площади Победы
00:29 сегодня
2 7530
Белый Орёл

Да не мракобесием и не здравомыслие - ну наконец-то Горуправа что-то сделала - проавда, обратите внимание, через 1,5 года - блин даже детей столько времени не рожают

...
Благоустройство
В Калуге снесли забор возле православной гимназии
00:27 сегодня
4 4184
Белый Орёл

гаи то почти нет.

...
Авто и транспорт
В Калуге установили новые запрещающие знаки
00:25 сегодня
3 5056
Белый Орёл

Он призвал калужан в случае обнаружения обломков не приближаться к ним, так как на дронах может находиться взрывчатка.

...
Происшествия
Обломки беспилотника нашли в Калужской области
00:22 сегодня
1 3476
Белый Орёл

Отправить на СВО

...
Общество
В Калужской области двое детей осквернили могилу участника СВО, когда снимали TikTok
00:21 сегодня
4 4852
Белый Орёл

А начальников УК не стоит предупредить об увольнении в течении недели, это максимум что можно дать? И давно уже стоит национализировать УК - полная лажа была отдавать эту часть ЖКХ частникам,которые них....фига не делают по плану ремонтных работ - и это я знаю потому-что был старшим по дому С.-Щ., 50 - УК ничего не делала беэ "здорового пинка", и теперь, после того как я перестал быть "старшым" так же них...фига не делает

...
Общество
Юный калужанин пожаловался на холод в доме
00:20 сегодня
1 3994
Белый Орёл

Обещают? А не ху-ху не ху-хо? Приехали и СРОЧНО убрали - здесь вам не ваша епархия , а люди живут! И горуправских подтяните с лопатами!!!

...
Авто и транспорт
В Калуге рабочие заблокировали выезды из дворов возле Синих мостов
00:15 сегодня
2 4530
Афиша
«Борис Годунов», детские представления и органная музыка: куда сходить калужанам на этой неделе
Новости компаний
eyJpdiI6IjBkQkFiTFZOS3ZNQ1VVOGZSenJCOUE9PSIsInZhbHVlIjoicStXKyt0MHJuVE1DRUoyVUtqZ0dTRlJvMWJuZXJ1MTlSeFUrNGN1Y3lUdlVCOG5xbFJ1ZTlyT2RybGVoYkczZXhSb0FiNUFmWnFocUtySGFLb0VkNXg4TFJqb2YyTUR1MlFUQWs5QnhOVi9VcG5kV201NEdjeVAwbk1pN05XeXEvYUJ5NU1ORDNQRHFQOWtDUlN1ZC9hQWdTWWpjNGZsS3F4eklISUtSM2xrVjEydm54VW5OdU5GSjFsUDhWMjFLRGxodEJUNTZNZ2grMGsyU01tT3ZvUW83bTcwSFNLWDJOSXFweFlwQTFzNG53cWo3YlJUajFlNHNSY3Zkek16OGtzZ1U3cVVlSVQwTWJ3bEt6WjVPTTczS21qM3lTVDc5TkZhQUIvc2kvRXBzU05IYm9hWGMwcm03OU9xYlpQK0xIS3VUY3JIdmlSenEvK3JnQ3FQTWsxVTd4bXh0KzA2WnFPZDVRZjdwaEtaTzd2MVVTZW9xWDRjRmxPd2tJMUZJbG1rakpUYnYxMWlTWVBNODRJU0tNSUlHMVNpYzJ2TnRrN0w2cHhaWmE2bE0wRUwxSkVVQ3R2UmdXODVIUzkzRHFMZlhadmZYN0IrUUR3dVVHV0FEeExaZFJnUEVzT2V5VVlPL1JKcXgwNDVxV0sza29GdDlpejZVK1hTY0lOSlpGaXFzZFJSYS8wZUhFRUthYXlENVZnWlAwK21xRG1RWWZ6VzRlZXNTb1p6dFpLNlhFR1Q1WXpqbGl0YWdURkJrdy94OXlOZGJVc3l4R2F1QXBvTjJNVmVDM0JZdjJBNzEwejVIcUJtanNwUTVSamJkUTVNTWd3VXhTYmw1RjdHZCIsIm1hYyI6IjIxMGVmYmQ3NGNhNjg2OWVkNjQzMjljZGEzNWU1NTBjYWU3ZTg4NGRhNjM5MTMyMDUyOWNmOGNlYTM5OTlhMzYiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6IjVQbWR0MHpVakZ0R2wxVzduZFdPR2c9PSIsInZhbHVlIjoibUhtMG50L1dkTldKMUVXNmZhdWVJaVhSaUMvKzNjMWxhMm1MWWEzcWN5RnB4UFlqVDRJZ0I4Uk9CMWtsN1RRMTNsa0hiWXI0b1Z4bXl0QW1CM0FrVjErTmZyMGl2UHJ6K1dUOGFvaEhidjMrbWY4bmhVc3UrejdMWXlhNjhKRmMvYzU5blpXaHJxWE9uWnFGdy9EYjZ4aTBta1F3K2dvOXRQY2dqQlN5WVVLSGE0TjEwT3pYRUJrOHlBWUhEMG0rT3NXVWd5aE85ZS8rR1N0ZjlBV3Myd1BpOUVZakNmaHZaZk1uZ3lYbUZwYTBlN0xaM2dIaXJUT3RmTmxYS2g1bkZROVVtZW5NTGxJZ3htbWNwbExuZk9lZzRaUkRmTmpVa09JakQxdS9MVTYxTWVEQ0x4aWY3WE1FcWtlWDZScHFJdGNjVlRJam5pVitKSUZRZGVWSEJSM3p4UE42ektKQzhvSGtIeTNkQkJkZVNaL1NOZytqbUdHQXp1ZFFqWVVETjN3VXZqWmpaZHppMTVwMnZJYjFMUTUvU1BTUTB6V0ZXWXNleDlHWUNBZ0JtOVdyWXA1MHRpdVVDMGYyU3phaCIsIm1hYyI6ImU2NTliODI1Y2NhMTUzNTNhZGRlNzBmZjc0OGJlNzdlNTVlYTQ3YWY5ODNlZjA0YjQ3ZWY0YjNkY2MxZWFkNmYiLCJ0YWciOiIifQ==
18+