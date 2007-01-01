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Калужанки выиграли медали на Всероссийских соревнованиях по конному спорту

Дмитрий Ивьев

В командном зачете Наталья Жаворонкова и Анастасия Марченкова из спортшколы «Эверест», а также представительница спортшколы олимпийского резерва по конному спорту Екатерина Малахова стали третьими.

Дмитрий Ивьев 536 Читайте KP40.RU: Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники