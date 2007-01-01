Хоккеисты «Калуги» выиграли четвертый матч в новом сезоне

Наша команда продолжает успешно выступать в Национальной молодежной хоккейной лиге.

16 октября калужане на выезде обыграли команду «Воевода» из Подольска со счетом 8:1.

«Калуга» вышла на первое место в западной конференции НМХЛ.

17 октября в Подольске пройдет вторая встреча этих же клубов.