Хоккеисты «Калуги» выиграли четвертый матч в новом сезоне
Наша команда продолжает успешно выступать в Национальной молодежной хоккейной лиге.
16 октября калужане на выезде обыграли команду «Воевода» из Подольска со счетом 8:1.
«Калуга» вышла на первое место в западной конференции НМХЛ.
17 октября в Подольске пройдет вторая встреча этих же клубов.
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Лента комментариев
Белый Орёл
А начальников УК не стоит предупредить об увольнении в течении недели, это максимум что можно дать? И давно уже стоит национализировать УК - полная лажа была отдавать эту часть ЖКХ частникам,которые них....фига не делают по плану ремонтных работ - и это я знаю потому-что был старшим по дому С.-Щ., 50 - УК ничего не делала беэ "здорового пинка", и теперь, после того как я перестал быть "старшым" так же них...фига не делает...
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