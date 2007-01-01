Калужанин выиграл Всероссийские соревнования по стендовой стрельбе
Лучших выявляли спортсмены из Калуги, Челябинска, Пензы, городов Татарстана и Удмуртии.
Юрий Руднев из калужской спортшколы «Эверест» выиграл категорию SG-U.
Еще двое калужан Игорь Степанец и Максим Фокин стали пятыми в своих категориях.
Как рассказали 17 октября в региональном министерстве спорта, соревнования проходили в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».
А начальников УК не стоит предупредить об увольнении в течении недели, это максимум что можно дать? И давно уже стоит национализировать УК - полная лажа была отдавать эту часть ЖКХ частникам,которые них....фига не делают по плану ремонтных работ - и это я знаю потому-что был старшим по дому С.-Щ., 50 - УК ничего не делала беэ "здорового пинка", и теперь, после того как я перестал быть "старшым" так же них...фига не делает...