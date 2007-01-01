Калужанин выиграл Всероссийские соревнования по стендовой стрельбе

Турнир для людей с поражением опорно-двигательного аппарата проходил в Москве.

Лучших выявляли спортсмены из Калуги, Челябинска, Пензы, городов Татарстана и Удмуртии.

Юрий Руднев из калужской спортшколы «Эверест» выиграл категорию SG-U.

Еще двое калужан Игорь Степанец и Максим Фокин стали пятыми в своих категориях.

Как рассказали 17 октября в региональном министерстве спорта, соревнования проходили в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».