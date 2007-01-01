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Калужане завоевали три медали на Всероссийском спортивном фестивале

Дмитрий Ивьев

В турнире в Сочи участвовали спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата, рассказали 16 октября в региональном министерстве спорта.

Дмитрий Ивьев 238 Читайте KP40.RU: Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники