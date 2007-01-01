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Спорт

Калужане завоевали три медали на Всероссийском спортивном фестивале

В турнире в Сочи участвовали спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата, рассказали 16 октября в региональном министерстве спорта.
Дмитрий Ивьев
12:53 сегодня
0 238
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Лучших выявляли в дартсе, настольном теннисе, легкой атлетике, плавании, пауэрлифтинге, шахматах и пулевой стрельбе.

«Золото» и «серебро» калужане выиграли в настольном теннисе, а в плавании у нашей команды третье место.

В общем зачете сборная Калужской области заняла 16 место из 54 команд.

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Лента комментариев
КаПеПа

интересно кто следит за их исполнением в Калуге? гаи то почти нет.

...
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В Калуге установили новые запрещающие знаки
12:05 сегодня
1 1938
antiT-14

Аллилуйя !!! Наконец-то здравомыслие восторжествовало над мракобесием!😁

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В Калуге снесли забор возле православной гимназии
11:27 сегодня
1 1958
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Что касается Александра Чижевского, то его семья переехала в Калугу  в  1913 году, и он поступил в реальное училище Ф. Шахмагонова. Здесь произошло и становление его как учёного, и знакомство с К.Э. Циолковским, и  их дружба продлится более 20 лет. Окончив училище, Чижевский в 1915 году поступил в Московский коммерческий институт, где в то время очень хорошо преподавали технические науки, а через несколько месяцев в Московский археологический институт для изучения гуманитарных наук и археологии. Началась Первая Мировая война, и Чижевский, как человек глубоко любящий Россию, он не мог остаться в стороне, и в 1916 году отправился добровольцем на фронт. За храбрость в боях награждён солдатским Георгиевским крестом, однако воевал недолго, был ранен и отправлен домой на лечение. Вернувшись, он сразу же  продолжил обучение, и в последующие два года Александр Чижевский защитил три диссертации на совершенно различные темы: «Русская лирика XVIII века», «Эволюция физико-математических наук в древнем мире»,  и «Исследование периодичности всемирно-исторического процесса». Последняя принесла ему в Московском университете степень доктора исторических наук, которую никто и никогда ещё не получал в 21 год. По сути, Чижевский является основоположником нового направления в науке — гелио- или космобиологии. В 1940 году  его работы привлекли внимание многих отечественных и зарубежных медиков. На протяжении десятилетий аэроионизаторы Чижевского прошли проверку в лабораториях, медицинских учреждениях, в школах и детских садах и показали высокую эффективность аэроионизации, как профилактического и лечебного средства.

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Общество
16 октября калужская школа получила новое имя
10:18 сегодня
10 8777
SergeyKLG

Как же ужасно укладывают плитку, без учёта того, что она укладывается по КРУГУ. Её укладывают как будто по прямой, затем идёт "шов" и продолжают дальше. Ни когда бы не принял такую работу!

...
Авто и транспорт
В Калуге перенесли остановки на площади Победы
09:24 сегодня
1 3382
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ
...
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16 октября калужская школа получила новое имя
09:23 сегодня
10 8777
ajax

Не вижу комментов вслед, ни плохих, ни хороших. Думаю, последних будет больше.

...
Общество
Начальник ГИБДД Калуги ушел на пенсию
23:52 15.10
1 5392
ILR

А как-же "нищие" из администрации парковаться будут?...😲

...
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К Новому году на Старом торге вновь зальют каток
18:05 15.10
1 2240
Meshootka

А сам, "наказующий", снова не виноват?

...
Общество
В Калуге двух чиновников привлекли к ответственности за нарушение сроков подачи тепла
17:27 15.10
1 4048
mrTJohn

Управляться многофункциональная электротелега будет высокотехнологичными вожжами.

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В Калужской области стартовало серийное производство электромашины
16:17 15.10
1 1568
mrTJohn

В супермаркетах продается два основных товара - мешки для мусора и мусор для мешков.

...
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В Калужской области расширят производство упаковки
16:11 15.10
1 1932
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