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Калужские многоборцы выиграли 20 медалей на международных соревнованиях

Дмитрий Ивьев

Турнир с участием спортсменов из России, Беларуси, Марокко и Индии прошел в Калуге.

Дмитрий Ивьев 366 Читайте KP40.RU: Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники