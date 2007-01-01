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Спорт

Калужские многоборцы выиграли 20 медалей на международных соревнованиях

Турнир с участием спортсменов из России, Беларуси, Марокко и Индии прошел в Калуге.
Дмитрий Ивьев
11:30 сегодня
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В соревнованиях, проводившихся в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография», участвовало около 160 спортсменов.

Успеха добились представили калужской спортшколы «Многоборец», спортшколы Малоярославецкого района и представители Износковского района.

В личных стартах золотые медали на счету Дмитрия Юдина, Вероники Матвейченко, Василины Соломоновой, Максима Макеева и Ивана Шишина, рассказали 15 октября в Минспорта.

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