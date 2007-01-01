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Спорт

В Калуге прошел второй этап фестиваля корпоративных игр

Калужане соревновались в нескольких видах спорта.
Дмитрий Ивьев
08:40 сегодня
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Лучших выясняли в скандинавской ходьбе, беге и баскетболе 3×3, рассказали 14 октября в региональном министерстве спорта.

Также все желающие могли сдать нормы ГТО.

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