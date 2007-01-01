-1...0 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Спорт Хоккейная «Калуга» выиграла два матча подряд
Спорт

Хоккейная «Калуга» выиграла два матча подряд

Наша команда успешно выступает в Национальной молодежной хоккейной лиге, сообщили 14 октября в региональном Минспорта.
Дмитрий Ивьев
11:40 сегодня
0 858
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В подмосковном Чехове калужане дважды обыграли местный «Гранит» - 4:3 (в овертайме) и 5:2.

«Калуга» идет на втором месте в турнирной таблице.

16-17 октября наша команда сыграет в Подольске с клубом «Воевода». Домашние матчи намечены на 25-26 октября.

Новости по тегу
калужская область
Лента настроения
1 оценили
100%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Лента комментариев
Meshootka

Будет информация, сколько Денисов сегодня кубометров снега вывез?

...
Авто и транспорт
Калуга встала в пробках после первого снега
16:24 сегодня
2 5552
amorph

Не фортануло😃

...
Криминал
В Бабынино мужчина подменил дорогие часы в пункте выдачи заказов
15:58 сегодня
1 1824
Иностранный агент

В 2022 году вопрос обострился

...
Статьи, аналитика, репортажи
Грозит ли Калуге цифровой апокалипсис
15:01 сегодня
3 3206
дядя саша 1

А что в Калуге бывают снегопады?

...
Авто и транспорт
Калуга встала в пробках после первого снега
14:54 сегодня
2 5552
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Я это всё не из пальца высосал, потому что сам когда-то жил в 41 - м доме, и знаю эту проблему изнутри.

...
Недвижимость и ЖКХ
На разваливающийся жилой дом в Калуге обратил внимание Следком
14:18 сегодня
4 5514
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Интересно кто же это, инкогнито - анонимно, пишет эти заказные статьи - громоотводы, направленные на то, чтобы выпустить пар у возмущённых калужан....

...
Статьи, аналитика, репортажи
Сколько и чего отремонтировали в Калужской области перед зимой
13:56 сегодня
2 1862
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Крыша протекла на улице Льва Толстого, 39 в микрорайоне Турынино

...
Недвижимость и ЖКХ
В Калуге залило девять этажей жилого дома
13:51 сегодня
1 2998
mik27

Наказание губернатора ? и почему у вас он с большой буквы ?

...
Недвижимость и ЖКХ
В Калуге 86 домов остаются без отопления
13:37 сегодня
3 3342
ILR

Тема наказания от Губернатора не раскрыта...😟

...
Недвижимость и ЖКХ
В Калуге 86 домов остаются без отопления
12:50 сегодня
3 3342
nalya

Моторная 30А без тепла.

...
Недвижимость и ЖКХ
В Калуге 86 домов остаются без отопления
12:38 сегодня
3 3342
Афиша
«Борис Годунов», детские представления и органная музыка: куда сходить калужанам на этой неделе
Новости компаний
eyJpdiI6Im93cVR2RlFINGwyc0ZwTzVoVDdaNmc9PSIsInZhbHVlIjoiSHZOMnorQ2paRVlEdWErVk5kOS9jTkFvUWFGWjJQY0pHYmw1dTVsVWdIUDFLc0t2Q3hXRU13ZldBamRpWVphSW8yd1hGRXBLWmxNb2Y0MTRaVGRYYUt5WDFEVitkbnVoUUVQSTJmQk9KaHdQT0xXbm1OZDVzemN5bytsempveExNWHhud2JqWmRLWnlUcExiTDFmYVlpWkhzdTZWdkVDSmpJLzFpZHZZTnRtdzJabHJZRFhlaUdWK2ZBZDArTTg4TmJkN1RJN1ZwWHVCQkhIZ0N3Mm1NSkwrZ1JQOTlMM3NUWTNPSXl2Ky9xRHhlU3NlTHNIZEg2Q0JReWZTSGZEbEF1OVFtM1ZRMEZxQVltVlZtY0RONEtYL3N1TUtnZXVSVENwWUlsRWZTbXp0S0V2cUVCQzFXMGl2UFhlOXlpejg0YW4zc2hGTmtnNG5RQm5lcTloVmpaalU3NjR0UXlwc2toYWlhdmhHYTdDNXIrS1dyc1FDeTQyUVhnTzhESjV0cFhQdDJZZHdGLzZPaTlhZWs3MWdKTk96VmEzN0JJVHkyUXQ5Z0dZc2FjT1hUUXlhR3Z4ZkdSQTNndnVmNmtMWG5OMVVpNkNHUVBWenZReUJMeThQWmZhWmU2dWVRWWYxTWplNXNiZGZ6dWUyL1ViMWI5elRGcE9DMG92N3RUOTNnTlBpTnBxK2trWU5QYnkwc2xtZEJNNXJGd3hWSTZLQndwdUNndHRaaHZ1b3cwMDRKK09ldisydzdaR212ODZnS0pZUnpWbEptUWRndERUMlpiYkJja0xLU1FDUmdFanJ0VXV4TEtwcjdYOW1QNEVZd3FKaHVmS3NENVVDZ3diYiIsIm1hYyI6IjJjY2ZjNzAxOWEzNWUxOTU5NzU1NzE4NGY2NmZhZmUwMmE3YTdkNzFhMGIxYmM5N2IxOGE2MmZmZmJkMGNiMDEiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6IkN1Q2l5MkRnQjRYWlZYTnMrNitNVlE9PSIsInZhbHVlIjoiTWg1Y0tuTDBkUmhKV0lTcGdLZi9PNkpCakx4eTROOHFQQW5oMkloUXR2S1B5NlhTVUxwV0Nid0VPVlRXOVRKaVF1MUgvT1J4bWxPSDg3RUJNSFhFa2RMZklxaHFPYnAra1d2ZjJWYndjOXFKbVN0cEY5ZEU0MXA5TFc4ZnkzcUxkM0U4djVTVWFDbXFVWFk5VGpaUmtycGJUMEdrck1nMlhuRWZBbXZDNndsT1oyaXZZbWZiMnREbm9pUVdpRHdnSkpqUGM1Um1HV0VlQ2JXck44WW96UkpCVVYwREJ5S1dUQ3NIdGwvbzNOcEJlcHJFTk1ITDBKWHBRRzNOYzlDN1hkYjJ6NEFUZ3VzNC9xa3pwREkrRkYzZU1VQ1gvVUdSV01nUGNwYzNQTURxejU0TGZscHlYZmZiYkg2ckVXcmMxNlI3cm9oN1YxY3B1MFBLZnpXaHRBZUJyY21QVnRrcDVsblIwNzlDVkhQeXlBN0swSFluL09kNFJRS0Z1UkVlMnhFVWZpMWtjUDRReHR4dG1mQ1c1eERFM3lUZGNBbTR3YlhBZWU0VUExd2ZPellVVDJuMStJandpWTI4U0ZlMSIsIm1hYyI6IjRhMjg2ZTM4MmNhYTI5ODJjNTVkNzQ1NWE0NDYzZmZjNTUxMjE4MWRmYTljMzNkZTRiM2FlYTRiMzFmYzA5M2IiLCJ0YWciOiIifQ==
18+