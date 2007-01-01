Хоккейная «Калуга» выиграла два матча подряд

Наша команда успешно выступает в Национальной молодежной хоккейной лиге, сообщили 14 октября в региональном Минспорта.

В подмосковном Чехове калужане дважды обыграли местный «Гранит» - 4:3 (в овертайме) и 5:2.

«Калуга» идет на втором месте в турнирной таблице.

16-17 октября наша команда сыграет в Подольске с клубом «Воевода». Домашние матчи намечены на 25-26 октября.