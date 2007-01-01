В Калужской области за четыре часа рыбаки наловили почти 35 килограмм рыбы
Ловля велась на спиннинг с лодки в Жерелевском пруду. На старт вышли рыбаки из Калуги, Обнинска, Юхнова, Кирова и Бетлицы.
Более полусотни спиннингистов под непрекращающимся дождем кидали спиннинги в надежде на победу.
В результате самым уловистым оказался спортсмен из Кирова Максим Мальгичев. Ему удалось поймать три щуки общим весов почти четыре килограмма. «Повелителем хвостов» по итогам стал рыбак из Кирова Юрий Воробьев. За 4 часа он сумел «набить» 47 этих самых «хвостов».
Хм. Штука полезная, а вот регламент её выдачи - абсурдный. Такие штуки надо выдавать ДО заключения брака и больших трат на свадебную церемонию. А то может получиться так, что "сегодня" свадьба, а "завтра" развод (после результатов обследования кто-то может резко передумать, люди не постоянные существа и как правило не терпимы к какой либо проблеме. Особенно молодежь.)....