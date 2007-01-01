В Калужской области за четыре часа рыбаки наловили почти 35 килограмм рыбы

Соревнования по спортивному рыболовству прошли в Куйбышевском районе в субботу, 12 октября.

Ловля велась на спиннинг с лодки в Жерелевском пруду. На старт вышли рыбаки из Калуги, Обнинска, Юхнова, Кирова и Бетлицы.

Более полусотни спиннингистов под непрекращающимся дождем кидали спиннинги в надежде на победу.

В результате самым уловистым оказался спортсмен из Кирова Максим Мальгичев. Ему удалось поймать три щуки общим весов почти четыре килограмма. «Повелителем хвостов» по итогам стал рыбак из Кирова Юрий Воробьев. За 4 часа он сумел «набить» 47 этих самых «хвостов».