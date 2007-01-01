+6...+7 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Спорт В Калужской области за четыре часа рыбаки наловили почти 35 килограмм рыбы
Новость дня Спорт

В Калужской области за четыре часа рыбаки наловили почти 35 килограмм рыбы

Соревнования по спортивному рыболовству прошли в Куйбышевском районе в субботу, 12 октября.
Владимир Андреев
13:40 сегодня
0 1500
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Ловля велась на спиннинг с лодки в Жерелевском пруду. На старт вышли рыбаки из Калуги, Обнинска, Юхнова, Кирова и Бетлицы.

Более полусотни спиннингистов под непрекращающимся дождем кидали спиннинги в надежде на победу.

В результате самым уловистым оказался спортсмен из Кирова Максим Мальгичев. Ему удалось поймать три щуки общим весов почти четыре килограмма. «Повелителем хвостов» по итогам стал рыбак из Кирова Юрий Воробьев. За 4 часа он сумел «набить» 47 этих самых «хвостов».

Лента настроения
2 оценили
100%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Лента комментариев
VGA

вижу какое-то противоречие

...
Культура
Появились сроки окончания строительства нового ТЮЗа в Калуге
17:40 сегодня
6 7204
VGA

просьба также обратить внимание на число дней работы отопления в доме, когда уки будут выписывать платежки

...
Недвижимость и ЖКХ
Денисов дал двое суток для окончания всех работ по отоплению Калуги
17:26 сегодня
2 2898
5508

космопринадлежность

...
Общество
В Калуге повесили унитаз на мосту
12:27 сегодня
5 14676
5508

"В воскресенье, 13 октября городской голова Калуги провел оперативный штаб по теплу"

...
Недвижимость и ЖКХ
Денисов дал двое суток для окончания всех работ по отоплению Калуги
12:25 сегодня
2 2898
L t

Хм. Штука полезная, а вот регламент её выдачи - абсурдный. Такие штуки надо выдавать ДО заключения брака и больших трат на свадебную церемонию. А то может получиться так, что "сегодня" свадьба, а "завтра" развод (после результатов обследования кто-то может резко передумать, люди не постоянные существа и как правило не терпимы к какой либо проблеме. Особенно молодежь.).

...
Общество
Обнинским молодоженам теперь вручают путевки здоровья
11:53 сегодня
1 2694
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Ещё в 1950-х годах напротив Пятницкого кладбища все так же стоял сохранившийся до наших дней ряд двухэтажных зданий. Когда-то эти дома, больше похожие на бараки, даже подумывали снести, но что-то пошло не так.

...
Недвижимость и ЖКХ
На разваливающийся жилой дом в Калуге обратил внимание Следком
11:16 сегодня
2 2556
harier

Я думаю, тут стоит полностью осветить проблему. Со всех, так сказать, сторон. Согласно закону, из аварийного жилья обязаны переселить в течении 48 часов с момента, как дом признают таковым. И жильцам сразу предлагают переехать, чтобы не подвергать свою жизнь опасности.

...
Недвижимость и ЖКХ
На разваливающийся жилой дом в Калуге обратил внимание Следком
11:10 сегодня
2 2556
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ
На смотровой площадке Парка.
...
Общество
13 октября началась оккупация Калуги
10:10 сегодня
3 11574
ajax

ОЧЕНЬ СКРОМНО рассказано про и про матч, и про турнир....

...
Спорт
Хоккеисты «Олимпа» одержали разгромную победу в первенстве ЦФО
22:59 12.10
1 2464
Василёк

женщина что-то попросила где-то там и это почему появилось здесь ? странновато

...
Общество
Калужане поинтересовались, почему автобус №34 не проезжает до конечной, а останавливаются возле первого корпуса Бауманки
20:33 12.10
2 8528
Афиша
«Борис Годунов», детские представления и органная музыка: куда сходить калужанам на этой неделе
Новости компаний
eyJpdiI6IldCMnZRL3MveU1vR0xkd1dzZ3BCWEE9PSIsInZhbHVlIjoiT2w4d0hFb0l6anpmUS96NEptbnVsTC9CYUNJT2J4MlZNNnBEc1ErWnA5MGJuUWhQRUhHc0FBeUdjWFlqYjNhVmlUT2plYmJ3aHljVis1T3o0c0dyVlhoNmdsdkRxZ3k1UzB4ZEcwaCtMLzFjRUVQK0VRMDRTZjlmWDNxdjF2MGtWMis0elRJcmxEaVdZS1M2LzVIbHVTQXp5SDJmL2JSejRaU29oaHpkekRLNHJ5a0FjeWd2ckJZYVFoYlRvcytYQmVac0k5VHZmbndBZTRGR1VERkIxK2c4T0hZN0IwSldBbDRjT3A5YWJrSDVQS2xES0dnMlZwbHF0ckRXWnJlcmlkMWJiTlJ2KzI2WHJSaG1pY1lHNkxSY1cwb1RqL3duWnRzeEN0ZTR0NHl5cTkraStOWm9SbGRLRXVZTllFOTFDR0hrWDNkTktPRUpCd3hGZXlvMGFITUptUHp0MWFyZ3RmRHBNUGN6SGNWNHFBZ2FwdURuSkRpWTliS3FERnFjeXVBNmMxUDNseGVjcVNUci9PREpvQjRRbmJGaUQ1MDFHN3B3d3VxV2JkLzB1bHUxSStOQktLT2wzOFBNMEZEYk9LdTk0cG5xb3lYWnlwOERYampZNDRwZEN1Vmk5Q2JKaU4vdTNqLzFWV0VQSlozei9paVE3N25qSzdaVk9CZ3JJVGw2SjFMMkFyS04vaFVmcXFuVnlDNGZITmNsdll1bVVKK3hNaWVFSDZmeFQwa0VpZFRiand3WGw2cjdBdXRoREdLRDNrS200UTB6Y1VhRWJKMGNJak4vTUV0cWkvaFJBdEFweGQ2Z1R5ZmVVZXIwV3d1UHN3bzZIZi9HTTZENCIsIm1hYyI6IjI0NWZkMTQzMzAzYWMyMjEyZTFlYjgxNDYzYWIyN2EwODgwNjA0MTlhMGUzNjkxNjM1ZjM1ZDllZGI4Mzk0MTMiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6IkoxTzU1U2ZCVVZaWjg5RzdPTGp5WkE9PSIsInZhbHVlIjoiUTJ0WHRZMzQwOXFTOGlqdWVUOTdodFU2UFg4ZDJ6bTBOR3NFQ0ZneExZMVBpc1ZvTVdubWllOEM2MDZQT1FsMERIQzBVeFBzMGQxREdBT0c2TVhxVldGVHJZMVlBSDdBK255ekcvcUdXMXdZSklpS1c4R25aUjdVb0JRZFlidWJtcngveTVJS1RNK0N4elBDNFJNNXdzSzVpUVZQb0djNDdsODBRMzJPYzJpRkg1OXlDMjhueWZaTEZiQkhRRnFucHgyUXlFSlJRSzR6TVBHRlNxWGpINCtNbFJvNllHRklRbktCU2NvNWFGQnJiQmdXaHhOa0JNdnRGQklCTDdjeE13WVlFZmRFZktEalA4dFUwSzZvVVJBcDAxZE04UW5xSitINERFV1JmbkNpUFRBYTBQeVZBdWgyNytUZXptTld6SzFKbDlOODhuaWtmUmVTNXMzSFhFdGJhWEljWnN2OXl0L0NlKzRlOHBjWE9QUVBpMHRUY3pKR1NxanN2cjdCU0NtZjNkVkVlZEJvSm80clAxUjM1am9RQlYyTHJWdERWbE1lMEsyYXBPdTVLNVd4L1hIV2NQeFp2OGpjN3g3eSIsIm1hYyI6IjJlM2NmNTlkZmRiZGQ5YjQ4YWNmODhiZWUwZDhhYTFjMDIzMjdkNDU0MGY0MzRlY2E4Y2QxNzgzZjJlOGMzYjUiLCJ0YWciOiIifQ==
18+