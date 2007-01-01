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Спорт

Хоккеисты «Олимпа» одержали разгромную победу в первенстве ЦФО

Команда из Обнинска победила соперников из «Тамбова» со счетом 7:0.
Дмитрий Ивьев
17:43 сегодня
0 228
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В первенстве ЦФО участвуют игроки до 18 лет.

Турнир проводится в рамках национального проекта «Демография».

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