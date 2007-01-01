В Обнинске прошли первые «Суворовские игры»

Это военно-спортивные соревнования, которые посвящены памяти Александра Суворова.

Как сообщил и.о. руководителя администрации города Вячеслав Лежнин, пять команд школьников из 7-9 классов соперничали в строевой, силовой и легкоатлетической подготовке.

Также дети на скорость собирали АК-47, стреляли из пневматической винтовки и отвечали на вопросы по биографии Суворова.