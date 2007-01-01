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Спорт

В Обнинске прошли первые «Суворовские игры»

Это военно-спортивные соревнования, которые посвящены памяти Александра Суворова.
Дмитрий Ивьев
17:34 сегодня
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Как сообщил и.о. руководителя администрации города Вячеслав Лежнин, пять команд школьников из 7-9 классов соперничали в строевой, силовой и легкоатлетической подготовке.

Также дети на скорость собирали АК-47, стреляли из пневматической винтовки и отвечали на вопросы по биографии Суворова.

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