+14...+15 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Спорт Калужанки выиграли два «золота» на турнире по дзюдо среди юниорок
Спорт

Калужанки выиграли два «золота» на турнире по дзюдо среди юниорок

Соревнования проводились в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография» в подмосковном городе Орехово-Зуево.
Дмитрий Ивьев
12:39 сегодня
0 470
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В турнире участвовало около 250 спортсменов.

Александра Рябченко из спортшколы «Юность» выиграла весовую категорию 78 килограммов.

Анастасия Цыганкова из спортшколы «Вымпел» стала сильнейшей в категории свыше 78 килограммов.

Новости по тегу
калужская область
Лента настроения
1 оценили
100%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Лента комментариев
Александр KU

Калуга город обвидшавших фасадов и проводов. Пейзажи как в Индии. Только без Солнца и океана. Мусор, грязь, дискомфорт.

...
Благоустройство
В Калуге сухие деревья спилили на улице Рылеева
11:33 сегодня
1 1106
habitant

"Та же история с этим колхозом посреди города"

...
Авто и транспорт
В Калуге просят ликвидировать пешеходный переход к скверу Мира
11:14 сегодня
25 18960
maks17

Калужский стандарт-1 год задержки от запланированной даты ввода.Синие мосты, кампус Бауманки,ТЮЗ... Стабильность-признак мастерства

...
Культура
Появились сроки окончания строительства нового ТЮЗа в Калуге
10:36 сегодня
4 3784
5508

пора афиши печатать и билеты продавать

...
Культура
Появились сроки окончания строительства нового ТЮЗа в Калуге
10:19 сегодня
4 3784
habitant

"дерево обречено, и чем быстрее оно будет ликвидировано, тем больше вероятность, что зловредное насекомое не переползет на соседнее"

...
Общество
Съеденная златкой зеленая Калуга: разбираем самые популярные мифы про удаление деревьев
10:16 сегодня
10 12270
habitant

для затравки дали бы десяток названий. там турбинка, драмтеатр, городская лесорубка..

...
Общество
Церемония «Бренд года-2024» пройдет в Калуге
10:14 сегодня
1 1224
habitant

да уж скорее бы, хочется глянуть и строение и постановки

...
Культура
Появились сроки окончания строительства нового ТЮЗа в Калуге
08:55 сегодня
4 3784
habitant

"мечтать о мосте в створе улицы Разина" полносью поддерживаю.

...
Авто и транспорт
В Калуге просят ликвидировать пешеходный переход к скверу Мира
08:51 сегодня
25 18960
habitant

что управа?

...
Общее
Произвол!!!!
08:47 сегодня
1 714
habitant

восстание машин?

...
Авто и транспорт
В Калуге остановились троллейбусы
08:45 сегодня
1 2100
Афиша
«Борис Годунов», детские представления и органная музыка: куда сходить калужанам на этой неделе
Новости компаний
eyJpdiI6IlpZVU9FSjFSQXU1SUhjdEdROFhJRVE9PSIsInZhbHVlIjoiaVVITjNqNUJ5NDAwQnNTZ2lZUFN5aVBjczZ5ajhEbmZjcmN3SUtBWCtBQnkzcC9FZ3V3cVVqYThUODVWa0c4dkVnN1FDQk8rN2d0c0ZlUDBSTEdOdU4xMHRtZWtiM2ZiNTBrMTQ0TzJxd0VTZEg2U0k0c0x6em5LdWdtT0kvZGZwYUdoMXUyS0tWVGR0VENCNVR6WFpNSzJaa0lGMEdJbzFmNVM1aFAwVk9zdFExZE9JZXRVVkt1cnAvSU5FT0xrNEZHMmJCZ3prSTJHNUJXYW5GME5aTE0vRXZVTzhGbVAxbldodHBjV1BqRXhDQ0RNelNUU2JVZ2s1dm4rVy9LdVc3eTM3RHdCZ2FwcVQwTDEwNEdnVmlFendxcHVNWlV1b1BXZENwekRKZXc1S0VJWExPMkxsMHk3d0R4NDgybzFIWVJ5TWppVmt3UW5qT3E2bFo0ekFxRjlWVSsvVTQzdnZpakJOVDFJT2pxQnYxWlZzbGFERnAwRUNqUS9zcEpDSEtLMmorTjZ3VUhWS0s5M29EMFFZT1M3VUFLc2l1SzhKZWFEMHNzaWVPUldYM1hPNmdoYjU1bXFTeUJCT2pmS2ZXN2xuaWNUQ3BKTmlUSUV6M1NQVi9lQ3MxRHU1K1R3RDFxTXp3b09PK0lkTmlkRkJoR09VZEpEbVNIK3BDemgyMEphOFpMMGxqalV1bytZRlpub3ZCbUlQV1pET2s1dFB0WTEzbkRCUlB6dllPeVNZWUQxU1AwRVVDcC9WdDI3Z2tjK2RKNUkrVkUrMU5BOTQralMvNjY4SVVOOHVMcGtoVC9QZnJNc0labkFlN2QyTzFWMzBoVGlBSnRpanlINyIsIm1hYyI6IjM4ODdjODI3ZjQ4M2ExNjkxZDUwYjNiYWU1NDNiNzIwMGU5ZjRmZmE3ODMyOGMwZDFjYWMyYjM5ZDIxNDhjNmEiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6Im14MDJjZy9nYzNEL1B4UEZsTDM3bXc9PSIsInZhbHVlIjoiOWZ3eW9wdythMXU0Vngybll2amVkd0JEWUJBVHhFdmFxcUdBcGVkV3BkbUo4REQ5VmlscFF6dmRGZlFFNE5GT0ljbXRvUVVYY3lrNkFKUGlGMkZxeXBCWkRJelRPZngyMDVrOWgrZHZxNVdlUW5VRXJDQXI0L2Z1bHF3SC9ML2xFcFJBVGg2aHdqM1B2dHNDYWJ4VWNFR2pmMWJZVXgzNnFJN3VWT1k2QmdqWWlCTUFLMk1xdmxBRUhqTTRwSkkvQXFCcXFBVjc1bFJDNld0QWtTK2tDcXYxcTkxN0xCdjh2UHNGSllQVVNTNFhaVGh5Z3JrNGZKRExtdUpVQ2xoWGh5SnNNQjNtVERpd20rVTBHMGpQL25FdVVzSWpHeDh3aDhkUUdzVVVOWHpHTFNta0UyMjQ5cFNwQTNpMEVJQjdyelNaUXp3bzRJZ1VyRVVIK2ZZSFhNRDkrWlArUUpMNkhOWGtxd044VEh5VTZrbzRkaDR4WUlmKzRTcDBtU0xTaGdnNU9DSkdmUmRnemxKZExzNE13aUtCdks2OXo1RVZYUWo3RGM2YkZJRHc5cmdlTFpFVTM5dDg0RzRSdnBPLyIsIm1hYyI6ImY4MDVlNjQ1MWNhYzAzYzFmZjhiNTRlNDBiYjI4ODdhMGNhNjgwZDJhYTM5YmFiYWM5NjBiMjVkNjdmOWIzMDQiLCJ0YWciOiIifQ==
18+