Калужанки выиграли два «золота» на турнире по дзюдо среди юниорок
Соревнования проводились в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография» в подмосковном городе Орехово-Зуево.
В турнире участвовало около 250 спортсменов.
Александра Рябченко из спортшколы «Юность» выиграла весовую категорию 78 килограммов.
Анастасия Цыганкова из спортшколы «Вымпел» стала сильнейшей в категории свыше 78 килограммов.
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