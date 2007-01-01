В Калужской области в 2,5 раза выросло число пенсионеров, которые сдали нормы ГТО

В четверг, 10 октября, об этом рассказал министр спорта региона Олег Сердюков.

В прошлом году спортсменов старше 60 лет было 38, а в этом – уже 98.

Как отметил Олег Сердюков, энергичные и опытные калужане являются примером того, что отлично выглядеть можно в любом возрасте.