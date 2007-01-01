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Главная Новости Спорт В Калужской области в 2,5 раза выросло число пенсионеров, которые сдали нормы ГТО
Спорт

В Калужской области в 2,5 раза выросло число пенсионеров, которые сдали нормы ГТО

В четверг, 10 октября, об этом рассказал министр спорта региона Олег Сердюков.
Дмитрий Ивьев
15:50 сегодня
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В прошлом году спортсменов старше 60 лет было 38, а в этом – уже 98.

Как отметил Олег Сердюков, энергичные и опытные калужане являются примером того, что отлично выглядеть можно в любом возрасте.

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Лента комментариев
amorph

Все во благо, да да, знаем, проходили, Кирова сильно позеленела после вырубки?

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15:56 сегодня
6 4954
Александр KU

Неправильная обрезка дереаьев привела к тому что деревья засохли. Деревья скрывали фасады домов. Теперь город реально как мёртвый. Деревьев нет, фасады в ужасном состоянии, зелёные зоны не приведены в порядок. Покос травы был один раз в этом году. А в некоторых местах 0 (например у красного креста на Луначарского, почему нельзя сделать зелёную зону с лавками и фонариками рядом с больницей, а не побитый жизнью газон.

...
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Shredder

Теория заговора рулит.😎

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Не приживётся интеллектуальная система на этих...носителях

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ILR

Игорь Кирдаков, а Вы подрабатываете в управе?.

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ecilop

"....не называя точные даты."

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14:52 сегодня
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АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Может в этом и есть великая сермяжная правда...

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14:39 сегодня
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АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

За управление транспортом, на котором установлены стекла, светопропускание которых не соответствует установленным требованиям, водителя могут оштрафовать на 500 рублей.

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ajax

богодельнях

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10 октября Боровск заняли французы
13:52 сегодня
12 6439
ajax

Часто места спилов выглядят идеальными, никаких следов болезни или т.п., но... Как это объяснят специалисты? Имею много снимков, но в нынешней ситуации подгрузить снимки к комменту не получается НИКАК! (Даже "подсказок" нет!)

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6 4954
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