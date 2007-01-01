В Калужской области в 2,5 раза выросло число пенсионеров, которые сдали нормы ГТО
В четверг, 10 октября, об этом рассказал министр спорта региона Олег Сердюков.
В прошлом году спортсменов старше 60 лет было 38, а в этом – уже 98.
Как отметил Олег Сердюков, энергичные и опытные калужане являются примером того, что отлично выглядеть можно в любом возрасте.
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Александр KU
Неправильная обрезка дереаьев привела к тому что деревья засохли. Деревья скрывали фасады домов. Теперь город реально как мёртвый. Деревьев нет, фасады в ужасном состоянии, зелёные зоны не приведены в порядок. Покос травы был один раз в этом году. А в некоторых местах 0 (например у красного креста на Луначарского, почему нельзя сделать зелёную зону с лавками и фонариками рядом с больницей, а не побитый жизнью газон....
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