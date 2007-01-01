+9...+10 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Спорт Калужские хоккеисты победили на старте первенства ЦФО
Спорт

Калужские хоккеисты победили на старте первенства ЦФО

В соревнованиях участвуют спортсмены в возрасте до 18 лет.
Дмитрий Ивьев
16:54 сегодня
0 428
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Хоккеисты калужского «Космоса» на домашнем льду победили клуб «Ступино» со счетом 2:1.

Решающую шайбу калужане забросили в конце третьего периода, рассказали 10 октября в региональном Минспорта.

Новости по тегу
калужская область
Лента настроения
19 оценили
0%
0%
0%
0%
100%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Лента комментариев
amorph

Все во благо, да да, знаем, проходили, Кирова сильно позеленела после вырубки?

...
Общество
Съеденная златкой зеленая Калуга: разбираем самые популярные мифы про удаление деревьев
15:56 сегодня
6 4954
Александр KU

Неправильная обрезка дереаьев привела к тому что деревья засохли. Деревья скрывали фасады домов. Теперь город реально как мёртвый. Деревьев нет, фасады в ужасном состоянии, зелёные зоны не приведены в порядок. Покос травы был один раз в этом году. А в некоторых местах 0 (например у красного креста на Луначарского, почему нельзя сделать зелёную зону с лавками и фонариками рядом с больницей, а не побитый жизнью газон.

...
Общество
Съеденная златкой зеленая Калуга: разбираем самые популярные мифы про удаление деревьев
15:52 сегодня
6 4954
Shredder

Теория заговора рулит.😎

...
Общество
Съеденная златкой зеленая Калуга: разбираем самые популярные мифы про удаление деревьев
15:48 сегодня
6 4954
Meshootka

Не приживётся интеллектуальная система на этих...носителях

...
Авто и транспорт
На Синих мостах в Калуге запланировали очередные работы
15:29 сегодня
2 4748
ILR

Игорь Кирдаков, а Вы подрабатываете в управе?.

...
Общество
Съеденная златкой зеленая Калуга: разбираем самые популярные мифы про удаление деревьев
15:15 сегодня
6 4954
ecilop

"....не называя точные даты."

...
Авто и транспорт
На Синих мостах в Калуге запланировали очередные работы
14:52 сегодня
2 4748
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Может в этом и есть великая сермяжная правда...

...
Недвижимость и ЖКХ
Жителей Калуги предупредили о проблемах с водой
14:39 сегодня
3 6506
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

За управление транспортом, на котором установлены стекла, светопропускание которых не соответствует установленным требованиям, водителя могут оштрафовать на 500 рублей.

...
Общество
В Калуге полиция устроит рейды по тонировке
14:34 сегодня
4 3344
ajax

богодельнях

...
Общество
10 октября Боровск заняли французы
13:52 сегодня
12 6439
ajax

Часто места спилов выглядят идеальными, никаких следов болезни или т.п., но... Как это объяснят специалисты? Имею много снимков, но в нынешней ситуации подгрузить снимки к комменту не получается НИКАК! (Даже "подсказок" нет!)

...
Общество
Съеденная златкой зеленая Калуга: разбираем самые популярные мифы про удаление деревьев
13:46 сегодня
6 4954
Афиша
Стендап, творческий вечер, Гала-концерт и Шоу под дождем: что покажут калужанам в ближайшие дни
Новости компаний
eyJpdiI6IlYwQkVIcnZPUFBoOUxEK1pvM1ZKNGc9PSIsInZhbHVlIjoiVnQvbUl4Sk5wZFlTK0lRQmRVTXVYOGkxTzJsNzV3TktFL3B4TFZESTZNc3pyNDRYSlRpMGVtSmxvK0hhSzV0NkFGY3VaUnp0K1dWNEFjUjJNMU5QZCtyZ1ozQjBza25WVHdGejJHcjJyM1k0akpWNDFFT0JZamo5UmxHRzBZNHRjN1RmejQwZmZBb1g2eXRZV0FXL3M4Q1JKUGh0MDR2czB1cjEzd0hNNVBoY0NZZ0tmY3c3eGJ4OTQ4TnBoeDY1M1p2Q3NMQ2dBUmNnZEpGVGhkNmFVYjZPTXQ1N2NFQ0hpSnFPa1pRZ2Uxdm9GZUhEb1diZkJpU1dDcVFWTjlkMzRhb09ZMHA3bVJPQjJLdzlKOUdnL05TR2k3bEYrMVRLZ0pvYWQrSFZNd2hyVmJMRXFrR20rVythRWNZa2V6VkZkOFVwMWQ2bXBycjZLc1RUSTJQai9LNjFIc0FCRjkzSDdvaDUzZU5GUGN3WXBIaFFtZVlRVnVLcURuRnY4aHBiWWs3WUJyR2t0dUdJb2NHSVFKZkIwbS82NGR5Z3RLZ09mbVVyYStZNjFLWHRuUDJjNEN5VFhkNFBXbnpYUzRnelAxZEtuRTY5ejZSRGdLbVFVOWlSYkNTTFc5a1R0cjN1TUVMVHdEWFM2QVhYd1hnTGF0K0NkWFkzVmxlcElNcWd4bmZsZnhTZFhZNkFYM1VOTEFPRGlTekI3ZFhHUUVOaUVDMkxKNVJGa1F1ZFZnMFFhWGRqejFpcTBNQStXbmF4d2RpRGJlTVNyWXFiQU40di9sbE5GcWc1ZUx0YzVwOXcrVWNhMnNXRWMydXhQMXRBbEpOeHkvaFMwQTArMHlaOSIsIm1hYyI6ImFmOWQwYmNhOGI5NjkzZjJkMzJjZjZiMDc5Nzc2MDk3NDVhNGJlMjAyYjBlZmYxMmY3ZTAxYzg4ZTg0MmRmNDkiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6Ikl4Y1hKQ0JnUm5udFhEcjc5NmdoRUE9PSIsInZhbHVlIjoiN050VHZOMXcwa3NGYjdlZ2szaWlwZUtPbTdTNmovUi9uajl1YUR1QW9sbUVaUDJIK3c0R1lxV2E0djBtdkZuWHI0ZG93NzFCci9md1NVblRqZTdmczdDOWFSY3FGaU00WlRkYjNwQ1ZycFFhbDFiZmZRaWxDVnJIcGhnSnlXQjREaFVsQ3hQR0NVYzhzRFZrdXFRWTFSbEdZZmEwa0dKVHNSNTY4TE02NmhhbEdpNlk3NkhQd2NZbTY5ZlU1UGY2U1JXNENYRWhVWkQvQmRTL015eWg1WDAzRmlZeWJ0bnlPM0YwSnlUTlp2c3dVY21FZ25VamhObThiQkN4VStXN1ZCTW40U2pUMWM0OXRQRm1ocC9TWWJHS2tva1ByTE9HUzlsYXZJcEcySnVsY3p5RzRnblArOTh1ZVI0ZjV2bU5OUVhoNHgwYkdHVHRaWlZ1dXAzN080RC9GVmRvZkttaVdCVjBMVUxaQnhaQno1em1mRmhPSEZGalhUYnhSWWIrVTZZazdpamtsNEoxbWhORllkVDRmTEc1TTg1aFllMGdEZXR4UUY0c2k1R0xDdUxVYURPNXQxK0dCUDFpQ0NIciIsIm1hYyI6IjJiZjc3OWE1MDcwOWE3ZmZiMzFiMWU3NzhmMjZlODk3ZGY5MzQ0OTgyZTk2ZjBlYjI1OTkyZmNjYmJkY2EwZGQiLCJ0YWciOiIifQ==
18+