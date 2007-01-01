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Спорт

В Калужской области выберут лучших специалистов физкультурного воспитания

Смотр-конкурс стартовал во Дворце спорта, сообщили 10 октября в региональном министерстве спорта.
Дмитрий Ивьев
14:49 сегодня
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В финале соперничают 14 преподавателей.

Они выявят лучших в теоретических знаниях и проведут практические занятия.

- Оценивают представленные методики заслуженные авторитеты физкультурно-спортивной деятельности, - пояснили в министерстве.

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Лента комментариев
amorph

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Александр KU

Неправильная обрезка дереаьев привела к тому что деревья засохли. Деревья скрывали фасады домов. Теперь город реально как мёртвый. Деревьев нет, фасады в ужасном состоянии, зелёные зоны не приведены в порядок. Покос травы был один раз в этом году. А в некоторых местах 0 (например у красного креста на Луначарского, почему нельзя сделать зелёную зону с лавками и фонариками рядом с больницей, а не побитый жизнью газон.

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Часто места спилов выглядят идеальными, никаких следов болезни или т.п., но... Как это объяснят специалисты? Имею много снимков, но в нынешней ситуации подгрузить снимки к комменту не получается НИКАК! (Даже "подсказок" нет!)

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