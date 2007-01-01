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Спорт

В Калуге пройдет первый благотворительный турнир по футболу

Соревнования «Кубок чемпионов» состоятся в спортпарке на Тульском шоссе 12 октября, сообщили в региональном министерстве спорта.
Дмитрий Ивьев
15:10 сегодня
0 654
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Организаторы ставят перед собой целью объединить футбольное сообщество и поддержать жителей Курской области.

На футбольное поле выйдут победители и чемпионы региональных соревнований.

Турнир начнется в 14:00, вход будет свободным.

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Лента комментариев
mrTJohn

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