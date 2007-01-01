В Калуге пройдет первый благотворительный турнир по футболу
Соревнования «Кубок чемпионов» состоятся в спортпарке на Тульском шоссе 12 октября, сообщили в региональном министерстве спорта.
Организаторы ставят перед собой целью объединить футбольное сообщество и поддержать жителей Курской области.
На футбольное поле выйдут победители и чемпионы региональных соревнований.
Турнир начнется в 14:00, вход будет свободным.
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