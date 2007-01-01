Министр спорта Калужской области стал заслуженным работником физической культуры РФ

Церемония награждения с участием губернатора Владислава Шапши прошла в среду, 9 октября.

- Таким образом отмечена моя многолетняя работа в сфере физической культуры и спорта и заслуги, - прокомментировал получение награды сам министр Олег Сердюков.

Он напомнил, что до Калуги работал в Белгороде. При нем там прошел первый фестиваль ГТО среди школьников, создавалась «Белгород-Арена». В Калуге открылся Дворец спорта «Центральный».

Сейчас в Калужской области активно работают над развитием спортивной инфраструктуры с применением механизма государственно-частного партнерства, отметил Сердюков.