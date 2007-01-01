В Калуге 450 человек поучаствовали во Всероссийском дне ходьбы
Мероприятие в рамках нацпроекта «Демография» прошло на выходных в Центральном парке, сообщили в региональном Минспорта.
По желанию можно было пройти один или два круга.
В программу также вошли праздник, выполнение норм ГТО и лотерея с розыгрышем сувениров.
Посол ГТО Валерий Кобелев и президент Олимпийского совета Калужской области Эдуард Станкевич вручали награды отличившимся.
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