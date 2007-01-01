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Спорт

В Калуге 450 человек поучаствовали во Всероссийском дне ходьбы

Мероприятие в рамках нацпроекта «Демография» прошло на выходных в Центральном парке, сообщили в региональном Минспорта.
Дмитрий Ивьев
07:27 сегодня
0 540
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По желанию можно было пройти один или два круга.

В программу также вошли праздник, выполнение норм ГТО и лотерея с розыгрышем сувениров.

Посол ГТО Валерий Кобелев и президент Олимпийского совета Калужской области Эдуард Станкевич вручали награды отличившимся.

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Лента комментариев
RudeBoy

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RudeBoy

И так уже дорогу фиг перейдешь.

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-Вчера котов златок душили-душили..

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А настроить светофоры, как в Москве, отдельно идут пешеходы, отдельно - едет поток машин?

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