В Калуге прошел Шестой городской боксерский турнир, посвященный погибшему бойцу "Альфы"

Почтить память старшего лейтенанта Алексея Матюшина, погибшего в 2013-м году в Дагестане в ходе спецоперации, собрались юные спортсмены со всей области.

Турнир традиционно поддержали Союз десантников России, Союз ветеранов Афганистана, Национальный центр помощи и Русская община.

Участников и зрителей поприветствовали представители Городской управы, союза ветеранов подразделения "Альфа", а также на состязание была приглашена семья погибшего героя.

25 бойцов из всех концов Калужской области сразились на турнире. Победители в своих категориях получили призы от управления ФСБ и от ассоциации ветеранов "Альфы".