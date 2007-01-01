+9...+10 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Спорт В Калуге прошел Шестой городской боксерский турнир, посвященный погибшему бойцу "Альфы"
Спорт

В Калуге прошел Шестой городской боксерский турнир, посвященный погибшему бойцу "Альфы"

Почтить память старшего лейтенанта Алексея Матюшина, погибшего в 2013-м году в Дагестане в ходе спецоперации, собрались юные спортсмены со всей области.
Михаил Тырин
19:20 сегодня
0 165
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Турнир традиционно поддержали Союз десантников России, Союз ветеранов Афганистана, Национальный центр помощи и Русская община.

Участников и зрителей поприветствовали представители Городской управы, союза ветеранов подразделения "Альфа", а также на состязание была приглашена семья погибшего героя.

25 бойцов из всех концов Калужской области сразились на турнире. Победители в своих категориях получили призы от управления ФСБ и от ассоциации ветеранов "Альфы".

 

Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Лента комментариев
Василёк

а он типа там процессом руководил и на телефон снимал ?

...
Общество
Шапша рассказал о сложной операции, которую провели в Калуге
10:22 сегодня
1 1591
Василёк

очередная бестолковая попытка за счет наших бабушек привлечь внимание к этому бестолковому сараю с ценами в три дорога.

...
Общество
В Калуге уличных торговцев разместили под крышей
10:21 сегодня
2 5510
Василёк

так вот для чего город избавляли от осточертевших деревьев. как я сразу-то не догадался.. схемка-то не нова.. привет сотсков и пройдин. привет оксана колосова.

...
Авто и транспорт
Платную парковку введут на восьми улицах Калуги
10:19 сегодня
9 8792
Василёк

а в городе слабо велодорожки сделать ? и ливневки-убийцы убрать ?

...
Благоустройство
Владислав Шапша поддержал создание велосипедного маршрута в Калуге
10:15 сегодня
2 2542
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

По закону Талиона, перед судом ему надо сломать лодыжки...

...
Происшествия
В Калуге водителю сломали две ноги в драке на дороге
10:12 сегодня
2 2493
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ
...
Общество
5 октября на Ильинские рубежи направили подольских курсантов
08:41 сегодня
4 4624
sozimov2016

Интересно сколько штрафов выпишут для минфина на Достоевского, 48. Или им пожизненный абонемент дадут?

...
Авто и транспорт
Платную парковку введут на восьми улицах Калуги
05:54 сегодня
9 8792
Question

Раньше говорили, «платная парковка для того чтобы увеличить пропускную способность на дороге, будет мало парковаться машин», а в итоге, пропускная способность так и не изменилась. Зато сколько ещё осталось не охвачено улиц, чтобы сделать платными. Сколько ещё деревьев не спиленных осталось? Куда и на что идут деньги за парковку? Ради платной парковки я ещё приложение на телефон должен устанавливать!? Телефона на все приложения уже не хватает от ваших услуг.

...
Авто и транспорт
Платную парковку введут на восьми улицах Калуги
01:18 сегодня
9 8792
Вован Чиканос

Всё не нахапаетесь, черти правительственные, небось, сами не паркуетесь на улицах этих. Я уже не посещаю магазины, на которых платная парковка. Мне жалко 35 рублей платить, зная, что они уйдут в ваш карман.

...
Авто и транспорт
Платную парковку введут на восьми улицах Калуги
20:48 04.10
9 8792
Виталий Гераськин

Всегда платил за парковку и не занимался тем, что номера прятал, но по всей видимости я перейду в эту категорию граждан, потому,что это беспредел уже, самоуправство, скоро во дворах Денисов паркоматы поставит.

...
Авто и транспорт
Платную парковку введут на восьми улицах Калуги
18:04 04.10
9 8792
Афиша
Стендап, творческий вечер, Гала-концерт и Шоу под дождем: что покажут калужанам в ближайшие дни
Новости компаний
eyJpdiI6IjhMcjRoNlZTR2J6WFBjbXdwT0xWQ2c9PSIsInZhbHVlIjoiTmpacU5iRkl5RWtacXc5Z2tGZGhtWVg1aDhQYWdpZkNEazBPdkhZQU9Lc2VGVjJwbTA4WkxtNnNUMVlOSzUwT0YwSk0wNVJEUkZudU9sNTAxR0x2Z0htRnlRM3g0L0wzTjdwaUlQaU9rQk91WGk5Q3g2SFBKajBmWGFMaDFuSjFSTDRLbTZXUk44QmkzZ0R0d1MrOFdHS2JUT1lYMCtVYmhXS0pvdVVEOTdjRVZNeERzeFV3MVAwQmtBQnc0ZnJhcSswajUyYVRlcU1yRVhDYWpTRHo5Ri9qZkxWMy9YdUk0VU9DN3FkcnU3TnE2TkM1TVFLcXB3MEwzVm9Qcmw2ZXoxa2o3K2VEMXpSK0VJVzY3T1dGN0RZd0hwTEdHZnRnemgwZHd1M2ZwYlpmQTd5R0JRU0FEdHNaSmxWUHpYNm9GYzZuaHhPdU4wQUVuVWZOMzRvd0N3V2p0TzdGWElzOWRIT2tJdnBrblFNRFNKT21qQzF3ZGVBSGZidHkvRlFaMHYzN2dUbkYyOUQramJGbzBJZms5bFNpMEJhVzZZN0JER1MzYkJZSkNRVVZrZUxUejRUTmlycTZtY0xlUEEwUkc1b0FHZEp5bnd4eHRLc0lrSHNqaEllc2VGRG5jRTVEOGVJaFFtMThBNGZwTnI2V2tCcEdEQ2kyYUdBRjFJaTI0ODJoN1dQZlpUUktHMWdlYVFhd0w3Z3ZpWXdSMWtlSVJGbm04TG9yQ2txbG1uT3BSakZCZm1OelpBQ1Q4MjVNeENUZGJxeks0R21ZV2lNNWg4cGdhZHVBVGJZbjNNaFhwcVFYMTlqell3bVhRQ2NTa1JYakpCcXp5cEc0emUrVCIsIm1hYyI6IjcwMmI1ZWUwMmI5YzA1ODhlN2EzY2E2NzAxNmU4YjcyZTg4MGJjYmNhNDZhYzc4MTVkMzdiOTdhMDdlMWFiZjMiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6Ik5UcUZJMnRDWWUvVElhZE4vUkRPZVE9PSIsInZhbHVlIjoiZmpSbGhZcUEvMyt3VVB0MjJRbVRZRm95cWxZUkIvVEd4UXZzYTAvU1pEc1Q1T0FEdVRXd242d0xlQXAybi9pWTNQVDdlQXN5Q1MyaWNrRGVieWQ0djdsWU1NUGlmbC91eG1JQXI0WTNHQ2NNcHdMVEtOc3c1aDVnSy8xSndESDM0WVkwVDVRVzl1VGNKQTUxRy9qSWJDaHQzZUUwcGNzSCtjUVZVYUlLc2svcUVrMTlLaDA3dFpDblA4ck14aHI0ZFhhVDVqK3FYSWNJMS9BZ3M1Q2R1TktqNmpQZ0t6WnZjYzlDeUVwWkE3V2J1RlFUL3BXRjRNVXpIYmJyNUpvUzFOelhlbytMb2dmL0xaWnpvR3Y5T0NYanJIUTdLdEkyd1dMN3puRTNzVnNpUitvN1BRWTRkRDRmQTdxRGdWam50RWFFM28xZGJIRUZHaWRJZVpmazlqY3lpOVF3aDhwTHNDU29QYjJGLzRHT2MrckJCTFJMTThua2pDMFlpTWhLVkxWajNKQlFSSnBlK0IvRk5NY1ZkbW9ZMGo5a1Nvd1psTU1TdElqY0NacGd6eVQ4MUo2djhMUVAzMEZtTlBqMSIsIm1hYyI6IjVmYWM2NTRhMTlhZjEyMmM5Yjg0YjBlMGQxZTM1NWQ4OTJiMWM2MGE3OWY5YTVjOTNiZDZhZDMwYjNiYzU4YmQiLCJ0YWciOiIifQ==
18+