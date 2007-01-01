В Калуге прошел Шестой городской боксерский турнир, посвященный погибшему бойцу "Альфы"
Турнир традиционно поддержали Союз десантников России, Союз ветеранов Афганистана, Национальный центр помощи и Русская община.
Участников и зрителей поприветствовали представители Городской управы, союза ветеранов подразделения "Альфа", а также на состязание была приглашена семья погибшего героя.
25 бойцов из всех концов Калужской области сразились на турнире. Победители в своих категориях получили призы от управления ФСБ и от ассоциации ветеранов "Альфы".
Раньше говорили, «платная парковка для того чтобы увеличить пропускную способность на дороге, будет мало парковаться машин», а в итоге, пропускная способность так и не изменилась. Зато сколько ещё осталось не охвачено улиц, чтобы сделать платными. Сколько ещё деревьев не спиленных осталось? Куда и на что идут деньги за парковку? Ради платной парковки я ещё приложение на телефон должен устанавливать!? Телефона на все приложения уже не хватает от ваших услуг....