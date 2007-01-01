Калужские гимнасты выиграли медали на первенстве ЦФО
Соревнования среди юниоров проходили в Туле и Владимире, рассказали 4 октября в министерстве спорта региона.
Воспитанницы спортшколы олимпийского резерва Л. Латыниной Варсик Арутюнян, Дарина Давлетшина, Ника Колесникова и Милана Гляудялис заняли второе место в командном многоборье.
Среди юношей Егор Бевзюк, Дамир Давлетшин, Леонид Уманец и Всеволод Барбарыкин выиграли в программе первого разряда.
Максим Ермак, Илья Вишняков, Парвиз Султанов, Роман Попов, Иван Кошелев и Филипп Сергейчиков стали вторыми в выполнении программ «Мастер спорта» и «Кандидат в мастера спорта».
Спортсмены участвовали в турнире в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».
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