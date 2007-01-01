+8...+9 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Спорт Калужские гимнасты выиграли медали на первенстве ЦФО
Спорт

Калужские гимнасты выиграли медали на первенстве ЦФО

Соревнования среди юниоров проходили в Туле и Владимире, рассказали 4 октября в министерстве спорта региона.
Дмитрий Ивьев
12:34 сегодня
0 201
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Воспитанницы спортшколы олимпийского резерва Л. Латыниной Варсик Арутюнян, Дарина Давлетшина, Ника Колесникова и Милана Гляудялис заняли второе место в командном многоборье.

Среди юношей Егор Бевзюк, Дамир Давлетшин, Леонид Уманец и Всеволод Барбарыкин выиграли в программе первого разряда.

Максим Ермак, Илья Вишняков, Парвиз Султанов, Роман Попов, Иван Кошелев и Филипп Сергейчиков стали вторыми в выполнении программ «Мастер спорта» и «Кандидат в мастера спорта».

Спортсмены участвовали в турнире в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».

Новости по тегу
калужская область
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Лента комментариев
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

-Откуда дровишки?

...
Благоустройство
В Калуге начали убирать пни от спиленных деревьев
12:13 сегодня
3 1000
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Скорее всего дали указание местному дворнику, и тот не мудрствуя лукаво, взял пустую коробку в "Смешных ценах", и подписав её вкривь и вкось, выставил всем на смех. Для того, чтобы впредь ему не поручали столь ответственные и не входящие в его компетенцию задания...😃

...
Авто и транспорт
В Калуге возникла неразбериха с остановками
11:15 сегодня
7 2267
Дмитрич

Правильно, ни себе ни людям. Мы лучше пешеходный переход уберем, который больше 24 лет никому и никогда не мешал, чем сделаем что-то для людей.

...
Авто и транспорт
В Калуге возникла неразбериха с остановками
11:09 сегодня
7 2267
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

...
Происшествия
В Калуге неадекват за рулем рассекал по Правому берегу
11:02 сегодня
2 2661
best85

Рыба с головы гниёт! Площадь победы вообще изуродовали да ещё и заправку влепили..!

...
Авто и транспорт
В Калуге возникла неразбериха с остановками
10:04 сегодня
7 2267
Александр Щербаков

И посадят как всегда мелкие деревья, которые выше 2 метров не растут.

...
Благоустройство
В Калуге начали убирать пни от спиленных деревьев
10:03 сегодня
3 1000
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

День Космических войск России отмечается 4 октября.

...
Общество
4 октября запущен первый в мире искусственный спутник Земли
08:33 сегодня
1 3894
Dunno

Трафик движения?🤓

...
Авто и транспорт
В Калуге ремонт улицы Карачевской завершат к середине октября
22:03 03.10
1 861
RudeBoy

Почему на новой остановке, где нет на самом деле транспорта, не повесили никаких объявлений, в горуправе пока не объяснили.

...
Авто и транспорт
В Калуге возникла неразбериха с остановками
20:36 03.10
7 2267
sergey_l

У нас же покупали специальную установку для удаления пней! Где она?

...
Благоустройство
В Калуге начали убирать пни от спиленных деревьев
20:20 03.10
3 1000
Афиша
Стендап, творческий вечер, Гала-концерт и Шоу под дождем: что покажут калужанам в ближайшие дни
Новости компаний
eyJpdiI6IlB3c1Zid3pqQmdONjd5dUZEeTFoOFE9PSIsInZhbHVlIjoiWXI4N0lWMWxjdFB6NHNKemFCNytVaDhUS2lkU3ZsLzZldzRsV0UxYVJZbTlBNVROUWxUSkFVK25MVlZrUmtERXBUbVROaGdoRFBFR3p4WVk1Z3dKamVPQ0hOdHNZcWgxdUxYcWtrWE1xZk8zeVAyN2xqNS9KV1hOL3FCUngzdEpqeTl4a3p6d2NNMXRNMXAyT2VwTDNvOUFSK095WFhLL3R0b1B5UWlzckdNWWs5b2dmZmNXdWpsMDNtRVc1c3Jld3NVbUVWcDlSZWFOQkVLVjk1azN4dTI5MHR5QUNmaVc1V2QreTlORzhOUUNOd1pZWmNpbkFwZzErNmNtRmlCLzk4Ti9OY1dTdFFNcVhGbFpzL3RiYWM2WFp1dzJwK0lkTWRSeHdhMnBvdzVHcTVORzFjRXEydVU3dG90SGxwZzJhUlN2UlJwd3ZxRWNqMSt0N2QyUEJpRjF5ZEp1UWE5NTQyU2JIcHdudlJmcC9xbERYTngrVGdoc3JYWWdvOUhPSHVLWVI0NkVOeHcxY3QrV3F5OGpKZlZVQ1o1WUxJV2d6WnFYQ2R3Z1YxdjV0TFlIeGNnclppNW5TcEJpZEJyTlF1eVdyeHlkc2VNU2QvRFRtTWF1dThNMUlOYko3aUx2Nkg2NXU5MktLKys2UVA4N3QzZDN1c2RsamRYdzdVSGpUcFZmbWlaV0xwVTNhQlV6NHNUbE9XYUsxMUtWVDdTRVZIajB4T1I4MlludTVRcCtLZTEvbk16RVRQVVJubUZ2OS9ockNJK0tlcXdTZjF2RkdpcENQK1BSVWY2S2pRWDdZVFI2cys1RVFhdDhQSFVleWN3YWU1MzM1R0xOQzY4cyIsIm1hYyI6IjM4M2Y4OWY5YjYyOWI4N2VhOWVmNjM4OTY1YTk3OTZhZWY1NjI0MjhiODI2ODgyZThkNTZhMjk0OGY5MTk2NmIiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6IlliVVRObUR3THVqS2xTS1g3YXEzQlE9PSIsInZhbHVlIjoibk0zai9kelpBT0x1MFZaazJuM0NnR3NHYVQyYithdU9zKzBxTkRwaUNNbERJR3FlUnMvQjErczRvbS8vQ0gvZzl4WVNydWs5TU9GN05RbndFeEFyOW90emdyZmFLdWlKSEJ0a1FJWmluRDFLK1NoWU5VUXF0SkFodnpkUXp5K0h3dVV3U2Z6bDZEaHZNK2dnK2FkYVpxRy9ja2N6K3pZNnlXaDJEaVpheXdkam9LdDJHY0syM3AzYzQvSURqVDhkNXBaQm9KL2VUV2tnSEJqVHNMM0Uwb2xDZjZOMi9vL2dwV0pOdmdTdU1Pd3hiT0ZlT2w4MWlHcXVyc1hRbDBRQWRxV282OHJIRURlTTJHeXlyWTlzc2kzQWZDak80K0ZGUzBpeFVrV21uWFdNSlhtZjVMVUd5SzdtRVpQWXFQM3Z1YmEvWlYxUXBiRU41czNWVjlHTXpndEtveDViS2dSMUpUcktLZWFSbFA3Zm1pVVdYWW05VFM4cFlRaUpXaHIxSER1ZzdJMkljUm9md2lMQzVuQTlicWJuOU14NTQvZmVrenB4SG81QTR6Y0NVZ2RNWm1DK1ovVCtZR1M5aFd0TiIsIm1hYyI6IjBmM2EzOGIyZTZjYzczZmU0MTZhMGNlM2YwMTJjYTViYmUxNmVkODE2MTExZTk2YzU4NDc2OTAyYjNjNmU3NzciLCJ0YWciOiIifQ==
18+