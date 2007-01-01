В Людиново пройдет мотокросс
Для заездов в городе подготовили специальную трассу.
Ожидается, что в мотокроссе примут участие спортсмены из нескольких городов, среди которых Людиново, Москва, Смоленск, Курск, Киров и другие.
- Много лет жители просили возобновить зрелищный вид спорта в городе, - прокомментировал глава администрации района Стефан Перевалов. - И у нас уже есть первые успехи.
Раньше говорили, «платная парковка для того чтобы увеличить пропускную способность на дороге, будет мало парковаться машин», а в итоге, пропускная способность так и не изменилась. Зато сколько ещё осталось не охвачено улиц, чтобы сделать платными. Сколько ещё деревьев не спиленных осталось? Куда и на что идут деньги за парковку? Ради платной парковки я ещё приложение на телефон должен устанавливать!? Телефона на все приложения уже не хватает от ваших услуг....