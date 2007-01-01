В Людиново пройдет мотокросс

Соревнования стартуют в субботу, 5 октября, в 11:00.

Для заездов в городе подготовили специальную трассу.

Ожидается, что в мотокроссе примут участие спортсмены из нескольких городов, среди которых Людиново, Москва, Смоленск, Курск, Киров и другие.

- Много лет жители просили возобновить зрелищный вид спорта в городе, - прокомментировал глава администрации района Стефан Перевалов. - И у нас уже есть первые успехи.