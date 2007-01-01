Калужанки выиграли чемпионат Азии по пауэрлифтингу

Турнир проходил в Кыргызстане, сообщили 3 октября в региональном министерстве спорта.

В соревнованиях в Бишкеке участвовали 400 человек из девяти стран.

Ольга Кузьмина из калужской спортшколы «Вымпел» победила в категории свыше 84 килограммов и абсолютном зачете среди женщин.

Дарья Ефимцева из спортивной школы «Спартак» была лучшей в жиме в весовой категории свыше 84 килограммов.

Девушки ездили на чемпионат в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».