Калужанки выиграли чемпионат Азии по пауэрлифтингу
Турнир проходил в Кыргызстане, сообщили 3 октября в региональном министерстве спорта.
В соревнованиях в Бишкеке участвовали 400 человек из девяти стран.
Ольга Кузьмина из калужской спортшколы «Вымпел» победила в категории свыше 84 килограммов и абсолютном зачете среди женщин.
Дарья Ефимцева из спортивной школы «Спартак» была лучшей в жиме в весовой категории свыше 84 килограммов.
Девушки ездили на чемпионат в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».
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