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Спорт

Калужанки выиграли чемпионат Азии по пауэрлифтингу

Турнир проходил в Кыргызстане, сообщили 3 октября в региональном министерстве спорта.
Дмитрий Ивьев
14:06 сегодня
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В соревнованиях в Бишкеке участвовали 400 человек из девяти стран.

Ольга Кузьмина из калужской спортшколы «Вымпел» победила в категории свыше 84 килограммов и абсолютном зачете среди женщин.

Дарья Ефимцева из спортивной школы «Спартак» была лучшей в жиме в весовой категории свыше 84 килограммов.

Девушки ездили на чемпионат в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».

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