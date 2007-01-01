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Спорт

Калужские школьники выиграли награды на «Президентских спортивных играх»

Соревнования в рамках нацпроекта «Демография» прошли в Краснодарском крае.
Дмитрий Ивьев
08:11 сегодня
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Калужскую область представляла команда школы № 16 Обнинска, рассказали 3 октября в министерстве спорта региона.

Подростки соперничали в 11 видах дисциплинах, среди которых баскетбол 3×3, плавание, легкая атлетика, волейбол, спортивное ориентирование, шахматы и другие.

В эстафете 4×50 по плаванию вольным стилем третье место завоевали наши Всеволод Кощеев, Илья Бадашов, Артем Киселев и Максим Журин.

В беге 4×200 метров шестое место у Златы Четокиной, Ксении Логиновой, Вероники Шараповой и Алисы Тарасовой.

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Лента комментариев
shurup

Там что, парковочных мест не хватало?

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зачем нам в россии эти кенгуру? у нас медведи есть !

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а что без картинок ? очень интересно что они там нарисовали 😀

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По мне хоть ведро одень и свечку держи, а ПДД соблюдай. А автомобилисты этого не делают, вот результат: https://www.kp40.ru/news/incidents/117035/

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То есть завтра вечером (судя по фото) на улице Калужской можно будет помыться, а потом бежать в 36 лицей за средствами индивидуальной защиты?.🤗

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Озвучьте потом сколько РЕАЛЬНО привилось в данных местах?...

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