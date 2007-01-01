Калужские школьники выиграли награды на «Президентских спортивных играх»

Соревнования в рамках нацпроекта «Демография» прошли в Краснодарском крае.

Калужскую область представляла команда школы № 16 Обнинска, рассказали 3 октября в министерстве спорта региона.

Подростки соперничали в 11 видах дисциплинах, среди которых баскетбол 3×3, плавание, легкая атлетика, волейбол, спортивное ориентирование, шахматы и другие.

В эстафете 4×50 по плаванию вольным стилем третье место завоевали наши Всеволод Кощеев, Илья Бадашов, Артем Киселев и Максим Журин.

В беге 4×200 метров шестое место у Златы Четокиной, Ксении Логиновой, Вероники Шараповой и Алисы Тарасовой.