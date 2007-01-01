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В Калуге пройдет Всероссийский день ходьбы

Дмитрий Ивьев

Принять в нем участие смогут все желающие в субботу, 5 октября, рассказали в областном министерстве спорта.

Дмитрий Ивьев 167 Читайте KP40.RU: Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники