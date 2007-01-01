В Калуге пройдет Всероссийский день ходьбы
Принять в нем участие смогут все желающие в субботу, 5 октября, рассказали в областном министерстве спорта.
Участники соберутся в Центральном парке культуры и отдыха.
На выбор можно будет пройти две дистанции — 1 400 или 2 800 метров.
Также калужане смогут сдать нормативы ГТО.
Мероприятие запланировано по федеральному проекту «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».
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