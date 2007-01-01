В Калуге пройдет боксерский турнир в честь погибшего спецназовца
Спортсмены почтят память калужанина, старшего лейтенанта Алексея Матюшина, сотрудника Управления «А» ЦСН ФСБ, погибшего в 2013 году при проведении спецоперации против террористов в Дагестане.
Турнир пройдет в два этапа.
4 октября с 15:00 до 19:00 состоятся полуфинальные бои.
На следующий день, 5 октября, в 11:00 зрителей ждет торжественное открытие, после чего пройдут финальные бои и награждение победителей.
Местом проведения турнира станет спортивный зал «Юбилейный», расположенный по адресу Грабцевское шоссе, 41 В. Вход свободный.
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