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В Калуге пройдет боксерский турнир в честь погибшего спецназовца

Михаил Тырин

Спортсмены почтят память калужанина, старшего лейтенанта Алексея Матюшина, сотрудника Управления «А» ЦСН ФСБ, погибшего в 2013 году при проведении спецоперации против террористов в Дагестане.

Михаил Тырин 186 Kandinsky Читайте KP40.RU: Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники