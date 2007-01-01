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Спорт

В Калуге пройдет боксерский турнир в честь погибшего спецназовца

Спортсмены почтят память калужанина, старшего лейтенанта Алексея Матюшина, сотрудника Управления «А» ЦСН ФСБ, погибшего в 2013 году при проведении спецоперации против террористов в Дагестане.
Михаил Тырин
14:22 сегодня
0 186
Kandinsky
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Турнир пройдет в два этапа.

4 октября с 15:00 до 19:00 состоятся полуфинальные бои.

На следующий день, 5 октября, в 11:00 зрителей ждет торжественное открытие, после чего пройдут финальные бои и награждение победителей.

Местом проведения турнира станет спортивный зал «Юбилейный», расположенный по адресу Грабцевское шоссе, 41 В. Вход свободный.

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Лента комментариев
best85

В таком случае в "морге среди своих" возмущаться придётся и про ПДД ,и зачем их знать. Инспектору без разницы кого оформлять.

...
Происшествия
В Калужской области сбили 40 велосипедистов
14:33 сегодня
7 1656
best85

По мне хоть ведро одень и свечку держи на всякий случай, на проезжей части каждый участник дорожного движения должен себя обозначить.

...
Происшествия
В Калужской области сбили 40 велосипедистов
14:30 сегодня
7 1656
КаПеПа

автомобилисты паркуются где и как попало, пешеходы идут где хотят, классика...

...
Авто и транспорт
В Калуге люди продолжают бежать под машины на ликвидированном пешеходном переходе
13:41 сегодня
5 2441
йЮкея

реально смешно, всего 200 чел))) а где остальные то?

...
Общество
В Калуге призовут в армию более 200 человек
12:49 сегодня
1 502
mrTJohn

Англичанка, очевидно.

...
Авто и транспорт
В Калуге женщину оштрафовали по видео в телеграме
12:29 сегодня
1 842
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Это какая-то аномалия, потому что:

...
Общество
В Калуге яблоня зацвела в октябре
11:01 сегодня
1 467
Василёк

интресно, если автору заголовка волосы обрезать по пятки - он тоже это стрижкой назовет ?

...
Авто и транспорт
Движение на улице Кутузова в Калуге остановилось из-за обрезки деревьев
10:49 сегодня
1 704
Василёк

"разбитая жизнь водителя" - эпитет достойный кп40

...
Авто и транспорт
В Калуге люди продолжают бежать под машины на ликвидированном пешеходном переходе
10:46 сегодня
5 2441
megathrone

Странный вопрос... Переход мешал там проезжать, т.к. из-за бесконечного потока пешеходов машины скапливались на коротком отрезке дороги и был постоянный затор на перекрестке.

...
Авто и транспорт
В Калуге люди продолжают бежать под машины на ликвидированном пешеходном переходе
10:45 сегодня
5 2441
Василёк

аномальная вода в калужской пустыне

...
Авто и транспорт
В Калуге вода размывает Северный обход
10:37 сегодня
1 4494
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