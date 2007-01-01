125 Фото: Минспорта Калужской области.

Калужане выиграли четыре медали на соревнованиях по гребле

Дмитрий Ивьев

Первенство России среди юниоров проводилось в Ростове-на-Дону в рамках нацпроекта «Демография» и собрали около 400 участников, сообщили 2 октября в министерстве спорта Калужской области.

Дмитрий Ивьев 125 Фото: Минспорта Калужской области. Читайте KP40.RU: Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники