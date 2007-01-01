+17...+18 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Спорт Калужане выиграли четыре медали на соревнованиях по гребле
Спорт

Калужане выиграли четыре медали на соревнованиях по гребле

Первенство России среди юниоров проводилось в Ростове-на-Дону в рамках нацпроекта «Демография» и собрали около 400 участников, сообщили 2 октября в министерстве спорта Калужской области.
Дмитрий Ивьев
10:20 сегодня
0 125
Фото: Минспорта Калужской области.
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Успеха добились воспитанники калужской спортшколы олимпийского резерва по гребному спорту имени В.Иванова.

Лучшими в двойке без рулевого стали калужанки Дарья Самонова и Виктория Дерябина.

В парной двойке легкого веса «серебро» у Данилы Габдрахманова и Сергея Иванова.

На проходивших там же соревнованиях «Надежды России» в классе 1х МЮА победил калужанин Савва Хорошаев.

Екатерина Киреева и Валерия Оберемок стали вторыми в классе 2- ЖЮА.

Новости по тегу
калужская область
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Лента комментариев
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Это какая-то аномалия, потому что:

...
Общество
В Калуге яблоня зацвела в октябре
11:01 сегодня
1 227
Василёк

интресно, если автору заголовка волосы обрезать по пятки - он тоже это стрижкой назовет ?

...
Авто и транспорт
Движение на улице Кутузова в Калуге остановилось из-за обрезки деревьев
10:49 сегодня
1 452
Василёк

"разбитая жизнь водителя" - эпитет достойный кп40

...
Авто и транспорт
В Калуге люди продолжают бежать под машины на ликвидированном пешеходном переходе
10:46 сегодня
4 2183
megathrone

Странный вопрос... Переход мешал там проезжать, т.к. из-за бесконечного потока пешеходов машины скапливались на коротком отрезке дороги и был постоянный затор на перекрестке.

...
Авто и транспорт
В Калуге люди продолжают бежать под машины на ликвидированном пешеходном переходе
10:45 сегодня
4 2183
Василёк

аномальная вода в калужской пустыне

...
Авто и транспорт
В Калуге вода размывает Северный обход
10:37 сегодня
1 3998
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Из-под земли на тротуаре там льется большой поток.

...
Недвижимость и ЖКХ
В Калуге прорвало трубу на улице Телевизионной
10:29 сегодня
1 346
Василёк

ну ты умный такой, барабнщик - должен знать, что на знание пдд проверяют только людей с водительским удостоверением.

...
Происшествия
В Калужской области сбили 40 велосипедистов
10:18 сегодня
5 1575
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

 

...
Общество
2 октября родился генерал Михаил Потапов
10:17 сегодня
2 3882
bmnw

А зачем проплатили 2 одинаковые "новости" с интервалом в 3 часа? Напоминает историю с самокатами, когда подобными новостями бомбили в количестве 3-4 штуки в день. Лучше сразу требуйте полного запрета на передвижение по Калуге без использования автомобиля

...
Авто и транспорт
В Калуге люди продолжают бежать под машины на ликвидированном пешеходном переходе
10:04 сегодня
4 2183
best85

А то он этот бестолковый проект не видел!)

...
Авто и транспорт
Хаос на площади Победы: переход убрали, но люди идут под машины
08:41 сегодня
6 5729
Афиша
Спектакли и оперы: что приготовили для калужан в ближайшую неделю
Новости компаний
eyJpdiI6ImlIc2hFYnpBSUhYMGlLRzVOSHVKVmc9PSIsInZhbHVlIjoiOFNjUVNsV3pjNUxJZXBZWU9rWHJpd3pFYnNDUUJkRWR5REhwZGVWaVliajRaWlNaVHFDNDQwOUk4U2FWNTMwZ0wrUWZ2U0FibnpBNFhaZDBsNmhPeU9iMzhtV2diWCtMN0JDQ044a1RmNGR3dUtoZHhmUXlxeEhLcE11UXlTRURwb0tZcy9KZ3d3WnlpZEZGRkxnN1l4bExtTFcwU1dFMkoxSENEL1B4bG1WdUEra2poalo2UGI1YXJXNVE2YzBydGU3V0NyS0pvOU16SUU3UExkV3dYSWVwLzBPZ21CSUZZUFhpeWVjOEl0UnlzTUZXSytPUWFXdEFMT29YTDBnb05MbE9ablVEb1FubkNGM2RWRDR1N3VsQ1FTdEFMVWVmTDhDRGpzblhhTHgvOC9ON1M4TjdkdSsvUU9nVXZpY3FnVnRnOFdVWDdjenRwMWE3clRlUk1UbEwwZlc4WlFaR05TMWpmeGdTUXlTeUxRKzA2SG41V2gzbGdxb2FRcm4yTU90R1dmbDVaN3VucHBhaHVUL0ZWeHh4UndjamVpTXBIeW5INDg4VUhpT2RBaHN4dkVVeUJjWTlaM3NOQ1M4UjJoNGRsdENEeHhNZXVXY0I5cC9USHlJZG9HQlhaTVdkMFlVNk5yOEdRSldTVTNkYkFhb3VSTGFYNEN3UWE0eXZ3SWs1UXJNdXdBQmkvS2ZHT2ZhY0FJaFRBalVoUU4zWmJzT09HeTFMa0h5cEpOSHZvMWFIdjdCbU9vWGRGc0ZYemVoRkd0QXg4NnNUV0Rlb0hJRmh1bVp6MnEwV1YwUWtocEhDWVR0NEVHNGt6WEM5L2R0dE1TZzZwTlVGeWRiMiIsIm1hYyI6IjFjNzYwNDAwNmQ2OGJlYzhkODRhYjljZThmYjRjNDQxNWY3MTRiNDNhYTk2NDNkM2NiNmEyMTcwZWFmYzNlMmQiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6Ijg4NFhXUU01YlBjSmMwVDlZTXNNTkE9PSIsInZhbHVlIjoidUhyb0hOeHVzcjdVQ0tRZW5XVWlPVlQ3aDdMN3doOFZTSVZPRWF4cExyUkpmUUxQdW9weHNuZ0xncHB3UytFbVQ1cmZEbEZhVWx0VkJoT3Y0Ylp0VHZENXdQUlQ5ZnhOK0I4VTNtOUxjZmZFbmZCTzZXbkliRzE0VW9RcDNjUDFGMmcwbzdhM3N6bnhBMkF4MUdRMy92RWtCREptMXlJcHc5ZTMwVkFEc0YvQ2M0R2orOHMwNjJoSDJrbC9QU1d6OGRSOWNFZHFyQml4blBicjZXYm5tTnlhZldpR0M4Q3hPb0ZLNHpmZEZuWlhPTnVjVkdhUTJ3TjlNTnl3WStJMHMrTGJpdURXemJZZ29PeG91T0puaUdCdjdtUDM0cWhRSWRKVGJIOVJsMXNDb0t1RjhZdHlzRG1PMUQ0MkhJTEJrb1JQeE9BVUpKUFltLzNZREE5RnhsY1FIZVJjdGJiOXFTWlBOajREQjQ3K3prRTNoTXVTWStwNXdWTEJpOWR3TlJwSmZIQ0xqTTQyMFJFMVIzRWhHdlhaTldJd0NKUXh4Rld5QXk3ZTdnek9ZMC9NcEpNSXNQUDNrK0o0OGRqZSIsIm1hYyI6ImQ0ZDY0NjFhMzgzYjQ0MTRjYjMyOGM0ZTY1YzI1MjBiZjYxNTk0ZDFjY2YzNjhlZjZiODJkZTZiODBhY2JlN2EiLCJ0YWciOiIifQ==
18+