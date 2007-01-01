Калужане выиграли четыре медали на соревнованиях по гребле
Первенство России среди юниоров проводилось в Ростове-на-Дону в рамках нацпроекта «Демография» и собрали около 400 участников, сообщили 2 октября в министерстве спорта Калужской области.
Успеха добились воспитанники калужской спортшколы олимпийского резерва по гребному спорту имени В.Иванова.
Лучшими в двойке без рулевого стали калужанки Дарья Самонова и Виктория Дерябина.
В парной двойке легкого веса «серебро» у Данилы Габдрахманова и Сергея Иванова.
На проходивших там же соревнованиях «Надежды России» в классе 1х МЮА победил калужанин Савва Хорошаев.
Екатерина Киреева и Валерия Оберемок стали вторыми в классе 2- ЖЮА.
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