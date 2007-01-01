Хоккейный клуб «Калуга» презентовали во Дворце спорта
Команда представит наш регион в Национальной молодежной хоккейной лиге, которая проводится в рамках нацпроекта «Демография».
Презентация состоялась вечером 30 сентября, рассказали в министерстве спорта Калужской области.
В состав команды попали 20 человек. Хотя на отбор заявлялось около 150.
Для команды создали два комплекта формы - сине-золотую для домашних игр и белоснежную для выездных.
Большинство хоккеистов «Калуги» раньше играли за команду в дивизионах Б и А Юниорской хоккейной лиги.
Калужане начнут сезон 8 октября. А первый домашний матч пройдет 20 октября.
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