Хоккейный клуб «Калуга» презентовали во Дворце спорта

Команда представит наш регион в Национальной молодежной хоккейной лиге, которая проводится в рамках нацпроекта «Демография».

Презентация состоялась вечером 30 сентября, рассказали в министерстве спорта Калужской области.

В состав команды попали 20 человек. Хотя на отбор заявлялось около 150.

Для команды создали два комплекта формы - сине-золотую для домашних игр и белоснежную для выездных.

Большинство хоккеистов «Калуги» раньше играли за команду в дивизионах Б и А Юниорской хоккейной лиги.

Калужане начнут сезон 8 октября. А первый домашний матч пройдет 20 октября.