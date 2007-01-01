Калужанка выиграла чемпионат Балканских стран по гиревому спорту

Турнир проходил в Сербии, рассказали 1 октября в министерстве спорта Калужской области.

В весовой категории 68 килограммов лучшей стала Ирина Мартынова из спортивной школы «Маршал».

Ирина завоевала путевку на Кубок мира в Шанхае.

Как отметили в Минспорта, спортсменка ездила на соревнования в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».