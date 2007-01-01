В Калуге пройдёт региональный этап турнира по киберспорту среди школьников

Он стартует 1 октября, рассказали в региональном министерстве спорта.

В течение двух недель школьники в возрасте от 14 до 18 лет будут соревноваться в пяти дисциплинах: Dota 2, Мир танков, Тетрис, Электронные шахматы и Поиск в интернете на время.

Лучших определят по сумме баллов.

Чемпионы получат возможность на следующем этапе побороться за награду в миллион рублей.