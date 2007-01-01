Калужане выиграли три «золота» на первенстве страны по микрофутзалу
Турнир завершился во Дворце спорта «Центральный» в Калуге, рассказали 28 сентября в министерстве спорта.
Сильнейших выявляли в разных возрастных категориях 26 команд из 11 регионов.
Первые места завоевали калужские команды «Торпедо» среди мальчиков 9-10 лет, «Калуга» среди 13-14-летних и «Авангард» среди 15-16-летних.
Кирилл Кузин из «Торпедо» стал лучшим бомбардиром.
Просил не один раз этого Собянина поменьше распространять новости о продлении метро. Дифирамбы себе поет. Какое метро таже электричка. А вот , где нужно метро , где нужно ростараться и помочь людям, которые уже давно вопят: метро в микрорайон Восточный, даже не в Балашиху, в Восточный. Неееет, не могут. Уууууу, ненавижу ихние дифирамбы. Молчите бояре!!!!!!!Просто довезите народ до работы...