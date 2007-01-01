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Спорт

Калужане выиграли три «золота» на первенстве страны по микрофутзалу

Дмитрий Ивьев
11:30 сегодня
0 54
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Турнир завершился во Дворце спорта «Центральный» в Калуге, рассказали 28 сентября в министерстве спорта.

Сильнейших выявляли в разных возрастных категориях 26 команд из 11 регионов.

Первые места завоевали калужские команды «Торпедо» среди мальчиков 9-10 лет, «Калуга» среди 13-14-летних и «Авангард» среди 15-16-летних.

Кирилл Кузин из «Торпедо» стал лучшим бомбардиром.

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Лента комментариев
Leonid O.

А пятый диаметр до сих пор ждём.. Вот цена слова...

...
Авто и транспорт
Собянин заявил о продлении наземного метро из Москвы до Калужской области
04:55 сегодня
6 26165
Питоша

Просил не один раз этого Собянина поменьше распространять новости о продлении метро. Дифирамбы себе поет. Какое метро таже электричка. А вот , где нужно метро , где нужно ростараться и помочь людям, которые уже давно вопят: метро в микрорайон Восточный, даже не в Балашиху, в Восточный. Неееет, не могут. Уууууу, ненавижу ихние дифирамбы. Молчите бояре!!!!!!!Просто довезите народ до работы

...
Авто и транспорт
Собянин заявил о продлении наземного метро из Москвы до Калужской области
03:31 сегодня
6 26165
Василий Тёркин

Собакинская. В честь основателя.

...
Авто и транспорт
Собянин заявил о продлении наземного метро из Москвы до Калужской области
03:14 сегодня
6 26165
ILR

Такими бы темпами дороги ещё на городских улицах делали - цены б не было.😐

...
Благоустройство
В Калуге начинают пилить деревья ещё на трёх улицах
21:23 27.09
1 1169
КОНСТАНТИН Якунин

Правильно "доходит"!

...
Авто и транспорт
Собянин заявил о продлении наземного метро из Москвы до Калужской области
21:07 27.09
6 26165
Александр Морозов

Всех мигрантов из Москвы В Калугу заселят и будут возить на ЭТОМ МЕТРО .

...
Авто и транспорт
Собянин заявил о продлении наземного метро из Москвы до Калужской области
19:10 27.09
6 26165
elisei

Едут с Москвы?Еще вчера потекла ночью вода,точнее в ночь на четверг.Подвалы затопило снова у нас в доме,из за этого прорыва..Значит опять разроют дорогу,и бросят как попало,плитку только год назад переложили там..

...
Недвижимость и ЖКХ
В Калуге забил источник на улице Горького
18:48 27.09
1 870
Bungee

И что не так я сказал?!

...
Общество
Власти Калужской области объяснили высокие цены на масло
16:03 27.09
6 4912
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Непонятно какая выгода этого метро, если та же самая электричка.

...
Авто и транспорт
Собянин заявил о продлении наземного метро из Москвы до Калужской области
15:48 27.09
6 26165
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Интересно что они хотели там увидеть???

...
Общество
Калужанин сделал снимок легких после вмешательства приставов
15:39 27.09
2 1268
Афиша
Спектакли и оперы: что приготовили для калужан в ближайшую неделю
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