Калужане выиграли пять медалей на Кубке России по универсальному бою

Турнир проходил на днях в городе Копейске Челябинской области, сообщили в региональном министерстве спорта.

В дисциплине «Лайт» Камила Тибилова из спортшколы «Луч» выиграла в категории до 57 килограммов.

Иван Филимонов из калужской спортивной школы по борьбе стал лучшим в категории 95+ кг.

В дисциплине «классика» Филимонов и Егор Константинов стали третьими в своих весовых категориях.

А в «лайте» Константинов стал обладателем «серебра».