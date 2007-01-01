Калужане выиграли пять медалей на Кубке России по универсальному бою
Турнир проходил на днях в городе Копейске Челябинской области, сообщили в региональном министерстве спорта.
В дисциплине «Лайт» Камила Тибилова из спортшколы «Луч» выиграла в категории до 57 килограммов.
Иван Филимонов из калужской спортивной школы по борьбе стал лучшим в категории 95+ кг.
В дисциплине «классика» Филимонов и Егор Константинов стали третьими в своих весовых категориях.
А в «лайте» Константинов стал обладателем «серебра».
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Лента комментариев
Василёк
откуда там двигаться наискосок ? Пешеходный переход - это не только лишь зебра, а еще пять метров от нее. если она по прилегающей территории сарая, который на фото - то там не проезжая часть, очевидно и у пешеходов там такой же приоритет. А с противоположной стороны дорожка шириной в переход. По кустам там срезать - смысла нет. Так что очевидно кто-то пытается отмазать автоледи с гранатой....
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