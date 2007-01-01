+17...+18 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Спорт Калужане выиграли пять медалей на Кубке России по универсальному бою
Спорт

Калужане выиграли пять медалей на Кубке России по универсальному бою

Турнир проходил на днях в городе Копейске Челябинской области, сообщили в региональном министерстве спорта.
Дмитрий Ивьев
16:40 сегодня
0 105
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В дисциплине «Лайт» Камила Тибилова из спортшколы «Луч» выиграла в категории до 57 килограммов.

Иван Филимонов из калужской спортивной школы по борьбе стал лучшим в категории 95+ кг.

В дисциплине «классика» Филимонов и Егор Константинов стали третьими в своих весовых категориях.

А в «лайте» Константинов стал обладателем «серебра».

Новости по тегу
калужская область
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Лента комментариев
Bungee

И что не так я сказал?!

...
Общество
Власти Калужской области объяснили высокие цены на масло
16:03 сегодня
6 3578
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Непонятно какая выгода этого метро, если та же самая электричка.

...
Авто и транспорт
Собянин заявил о продлении наземного метро из Москвы до Калужской области
15:48 сегодня
1 1850
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Интересно что они хотели там увидеть???

...
Общество
Калужанин сделал снимок легких после вмешательства приставов
15:39 сегодня
2 1020
SergeyKLG

На фотографии мост в ужасном состоянии. Хороший был капремонт!

...
Благоустройство
В Калуге вырубят деревья возле Каменного моста
15:39 сегодня
5 1089
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

😃Так что очевидно кто-то пытается отмазать автоледи с гранатой.

...
Происшествия
В Калуге сбили 66-летнюю женщину
15:29 сегодня
2 564
maks17

Чего метаться то. Начали пилить на улицах-продолжайте.

...
Благоустройство
В Калуге вырубят деревья возле Каменного моста
14:10 сегодня
5 1089
Василёк

откуда там двигаться наискосок ? Пешеходный переход - это не только лишь зебра, а еще пять метров от нее. если она по прилегающей территории сарая, который на фото - то там не проезжая часть, очевидно и у пешеходов там такой же приоритет. А с противоположной стороны дорожка шириной в переход. По кустам там срезать - смысла нет. Так что очевидно кто-то пытается отмазать автоледи с гранатой.

...
Происшествия
В Калуге сбили 66-летнюю женщину
14:02 сегодня
2 564
Василёк

ну я же говорил. теперь можно и расслабиться..

...
Происшествия
Бастрыкин заинтересовался нападением на четвероклассницу в Калужской области
13:56 сегодня
1 735
Василёк

жемчужина хорошо получилась на фотографии. так и хочется сережки жене из такой сделать. Еще, кстати, интресный вопрос: куда ушли эти тонны древесины, заботливо освободив центр города для "новых деревьев" ?

...
Благоустройство
В Калуге вырубят деревья возле Каменного моста
13:54 сегодня
5 1089
Bungee

В Калуге 16-летний парень совершил два грабежа на рынке

...
Криминал
В Калуге 16-летний парень совершил два грабежа на рынке
13:25 сегодня
1 851
Афиша
Спектакли и оперы: что приготовили для калужан в ближайшую неделю
Новости компаний
eyJpdiI6IlBzYVZVblRyaXZySTlOQW0rUW9nU3c9PSIsInZhbHVlIjoiWnNHbkxaWFN4ZGVnbDU5UVJzYzhhRk9uT2QzYVgwR1lXZitWWXJ1ZmlMQlFiTG1lZEdxSXNyUEtYLzg1a0pqZDBCUENiemY4eUhSdmc2ZFRvOVhwQ2pyTlNBQ25KVExpWnFjZUhLV2FDUVNaQitkRzJOYTkrdUN3VGxVQnZyeGtaNkQwZDd0ZExNaHVBbDRDSG1oMEx1b0x4ZkNXNlRxZmEvRXVIWE5rakt2VjU4VU5ybFM1Tmw0OEpQZ2hvR3BicVR0WkNKOW5BbmtKdzI1VDVDUVJhNEdpNVNBakVMVjc5U2EzK0MzUlBXZ3Y3dldBbHZuN0ZFb3Y4dTFyVGY1ZVFEaUJjbFlWTTgzS1JVM2NERE04eEkwdzg2TFRndHJ0M3FsQXVrUGZmaTJ6cFNNMStPcFR3Q1l4a0x3MUFBWWhjOTZWT0x1dDhHaGM3VVprcm9aSklGWVROUmJyNEJ4RW02d3dxend6SC8vZWY5RGVSdEd0ZTc0MWx2WEVYU0Q1dGNCa0FBNnFLeXlzSXZhbVpKa3NqQWdwMVVrcmxIU1FzcXcrc2hQcmJlazQ3dFBIQ1cvTHB6V1pSck5FS2NUM1VSQkxld1NMNEZDc2tFLzJwUXdSVkl0dGtRSFJOT0RyTmEwdmoya3lwbmhtSWtRMnRYei9pWUtLdVdkQW85bnNGMFVsUDVzUnk5UVVtell0T3R3cFQ4Wk15UGtuZzVIbE52L1ZtazUrNkVjY1loTlA2OE03L2svZFphNTJHOWVGbXN1Z1BuWDhLdjB5Skd0eXp2azF4VWhGVFlTVjFPMkdYM0trOXphN3AvMnlHeDZoOTIwU2o1ckw5OW1lUi9aLyIsIm1hYyI6Ijk2Y2FiZDc0MDgzYzk3MmM1NWZhNWEwNTdmOGY4ODYxNTU2MzdmZTU1Y2ZhM2Q3ODNiNjU0N2QwMzk1N2ZhN2IiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6ImVzdjc1YVlRY2NhN1ArbEVtVGZiSGc9PSIsInZhbHVlIjoiZUU3eVpoK3UrY3g3a0p1bGQ3YWY2bHY4SmNVRjhZa2Z3bU13WUNsekJ5bVNveFp0cktBM3hzYWJDSFp3Q005d1JkR0EvTDFBNWxXTzByMFRUWUlrTDRzcFBEV2ZTVlBhNU00MjJCbFA4Z25sS0RSb2VpalFVeTlpeXpVNmJ0ZnNGZktPUjgwUC94aTRQczlKMm8vS3RsQzlDUlpIWG40TG5CUmNyaThmdjdDN1BZZENDeDY4NUxUNmtXU1VuWXRETnRXeXMwUHJ6TXFnYUZIMFBJOHk2a2NFbEIyVC9PdXgxQnliYXVBMVMrZTZKYVlUTFBCRGhyWEZjRnJQM1RMNFVHRjNjTXp6N1BSSXJxSjFobEZOTXpqN3lNdnh2dVFNVlhsSFZ5cUQ5S21ZMlRsakpONm5KRCtTNnpwcE4rNnh1dUZBejFjUmUzS2ZZdkdxQXlYZFFTM2pRZlVseHVZRjZ6U1ZCZHBxRFRjb3BReGpRTjBGR1lwT0w0bEkzRTlpL1RMbFExRlZlMlUxalVlSUNIUWNmbVU1MW5EVFBNQmQ0SnFnbU9SL0JScEdPK2RGdUVVUkUrK1cwMDYwdHBJRiIsIm1hYyI6IjI1NjMxYjk5ZTNlMmVhN2MwOGVmOTYzOTk0Y2NlYTM2ZjA0NDI4ODVhN2ZkODY0MjIzMmZlYTYwMTI2OWU0OWMiLCJ0YWciOiIifQ==
18+