Юные калужские хоккеисты выиграли два матча на старте нового сезона
Начались игры первенства ЦФО среди юниоров до 18 лет, рассказали 27 сентября в министерстве спорта Калужской области.
Две калужские команды выиграли свои матчи.
«Олимп» победил муромский «Кристалл» со счетом 9:5.
А хоккеисты «Космоса» разгромили курский «Сокол» 9:1.
Турнир проводится в рамках проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».
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Лента комментариев
Василёк
откуда там двигаться наискосок ? Пешеходный переход - это не только лишь зебра, а еще пять метров от нее. если она по прилегающей территории сарая, который на фото - то там не проезжая часть, очевидно и у пешеходов там такой же приоритет. А с противоположной стороны дорожка шириной в переход. По кустам там срезать - смысла нет. Так что очевидно кто-то пытается отмазать автоледи с гранатой....
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