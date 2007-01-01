Калужане выиграли две медали на Всероссийских юношеских играх боевых искусств
Турнир проходил в городе Витязево Краснодарского края, сообщили 27 сентября, в региональном Минспорта.
На игры приехало больше 1000 спортсменов из 49 регионов.
От Калужской области выступали спортсмены школы «Олимп-Спорт» из Малоярославца.
Среди юниоров 16-17 лет Лев Ким выиграл дисциплину «ОК-ката-годзю-рю».
В этом же виде третье место занял Сергей Самедов.
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