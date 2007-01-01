Калужане выиграли две медали на Всероссийских юношеских играх боевых искусств

Турнир проходил в городе Витязево Краснодарского края, сообщили 27 сентября, в региональном Минспорта.

На игры приехало больше 1000 спортсменов из 49 регионов.

От Калужской области выступали спортсмены школы «Олимп-Спорт» из Малоярославца.

Среди юниоров 16-17 лет Лев Ким выиграл дисциплину «ОК-ката-годзю-рю».

В этом же виде третье место занял Сергей Самедов.