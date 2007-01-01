В Калуге стартовал турнир по волейболу 

Соревнования посвящены памяти заслуженного тренера России Вячеслава Григорьевича Сидоренко, рассказали в министерстве спорта области.

За награды в спортивном зале «Юбилейный» сражаются девушки 14-15 лет. Турнир организован в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».

В Калугу приехали команды из Людиново, Подольска, Обнинска, Санкт-Петербурга, Рязани, Ступино, Смоленска и Тулы.

Победители станут известны в воскресенье, 29 сентября.