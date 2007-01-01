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Спорт

Калужане выиграли два «золота» на соревнованиях по пауэрлифтингу

Турнир проходил в Нижегородской области в рамках нацпроекта «Демография», рассказали 26 сентября в региональном министерстве спорта.
Дмитрий Ивьев
18:08 26.09
0 114
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В весовой категории 84+ кг выиграла Вера Губанова из Обнинска.

Ещё одно «золото» на счету Дмитрия Конина из Калуги. Он выступал в весовой категории 93 килограмма.

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калужская область
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Лента комментариев
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Дожили. Придётся переходить на дешёвое "элитное" масло "Кремлёвское", которое по своей сути есть пальмовый маргарин.😡

...
Общество
Власти Калужской области объяснили высокие цены на масло
17:32 26.09
3 1478
elisei

Бедная мать,когда узнает что ее ребенка нету(судя что она в реанимации..Мягких облачков малышу...Вся жизнь впереди была,а из за одного......теперь не будет нечего.Сажать лет на 20 надо минимум

...
Происшествия
Сбитая в Людиново женщина находится в реанимации в тяжёлом состоянии
17:25 26.09
1 915
йЮкея

Честно говоря сам уже офигел от стоимости масла, мясо дешевле есть. Причем только здесь КО, если в магазинах лежит масло производителей кучи других регионов. И производство молока выросло на

...
Общество
Власти Калужской области объяснили высокие цены на масло
16:54 26.09
3 1478
mrTJohn

Например, для приготовления 1 кг масла 82,5% потребуется 25 литров молока

...
Общество
Власти Калужской области объяснили высокие цены на масло
16:26 26.09
3 1478
best85

Мне как водителю как-то по..... барабану,что есть и чего нет. Появился на проезжей части дороги,соблюдай ПДД ! По ПДД без разницы,машина это,пешеход или конь педальный.... Все перечисленные являются участниками дорожного движения. Читай ПДД !!!

...
Происшествия
В Калужской области сбили 40 велосипедистов
15:29 26.09
4 1207
Василёк

сейчас бы еще бастрыкин бы взял на контроль и можно спать спокойно под "надежной защитой"

...
Происшествия
После нашей публикации нападением на четвероклассницу в Калужской области заинтересовалось следствие
14:34 26.09
1 1165
Василёк

проворовался ?

...
Общество
Чиновник из Калужской области отправился в зону СВО
14:32 26.09
2 834
Василёк

Предать огласке - чтобы что ?

...
Статьи, аналитика, репортажи
В Калужской области школьницы перерезали четверокласснице два сухожилия и нерв
14:27 26.09
2 8582
Василёк

И никого даже не смутило что на первой же фотографии ливневка-убийца установленная вдоль направления движения. А ведь точно такая же недавно унесла жизнь человека на кирова. Что сделали после этого ? Кто понес ответсвенность за преступную халатность ? Наварили там несколько поперечен и все ? Ну велосипед с большими колесами теперь там будет просто вспотыкаться. Но туда еще с таким же "успехом" может провалить, например, подросток-самокатчик, которых активно вытесняют бороться за выживание с автомобилями.

...
Благоустройство
Как теперь выглядит улица Театральная в Калуге без деревьев
14:21 26.09
6 2425
Василёк

и замтетьте дома в нормальном состоянии еще были, а не руины.

...
Благоустройство
Как теперь выглядит улица Театральная в Калуге без деревьев
14:16 26.09
6 2425
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