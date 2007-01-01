Калужане выиграли два «золота» на соревнованиях по пауэрлифтингу
Турнир проходил в Нижегородской области в рамках нацпроекта «Демография», рассказали 26 сентября в региональном министерстве спорта.
В весовой категории 84+ кг выиграла Вера Губанова из Обнинска.
Ещё одно «золото» на счету Дмитрия Конина из Калуги. Он выступал в весовой категории 93 килограмма.
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Василёк
И никого даже не смутило что на первой же фотографии ливневка-убийца установленная вдоль направления движения. А ведь точно такая же недавно унесла жизнь человека на кирова. Что сделали после этого ? Кто понес ответсвенность за преступную халатность ? Наварили там несколько поперечен и все ? Ну велосипед с большими колесами теперь там будет просто вспотыкаться. Но туда еще с таким же "успехом" может провалить, например, подросток-самокатчик, которых активно вытесняют бороться за выживание с автомобилями....
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