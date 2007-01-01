Владислав Шапша провёл рабочую встречу с президентом Всероссийской федерации волейбола

Губернатор Калужской области обсудил со Станиславом Шевченко сотрудничество федерации с нашим регионом.

В начале нынешнего года стороны подписали соглашение о развитии волейбола.

Уже сейчас Обнинск является одним из главных центров развития пляжного волейбола в России.

В следующем году наукоград вновь готовится принять этап чемпионата России по пляжному волейболу.

Шапша также вручил гендиректору ВФВ Андрею Горбенко медаль «За особые заслуги перед Калужской областью».