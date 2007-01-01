Владислав Шапша провёл рабочую встречу с президентом Всероссийской федерации волейбола
В начале нынешнего года стороны подписали соглашение о развитии волейбола.
Уже сейчас Обнинск является одним из главных центров развития пляжного волейбола в России.
В следующем году наукоград вновь готовится принять этап чемпионата России по пляжному волейболу.
Шапша также вручил гендиректору ВФВ Андрею Горбенко медаль «За особые заслуги перед Калужской областью».
И никого даже не смутило что на первой же фотографии ливневка-убийца установленная вдоль направления движения. А ведь точно такая же недавно унесла жизнь человека на кирова. Что сделали после этого ? Кто понес ответсвенность за преступную халатность ? Наварили там несколько поперечен и все ? Ну велосипед с большими колесами теперь там будет просто вспотыкаться. Но туда еще с таким же "успехом" может провалить, например, подросток-самокатчик, которых активно вытесняют бороться за выживание с автомобилями....