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В Калуге стартовало первенство России по микрофутзалу

Дмитрий Ивьев

В наш город приехали 26 команд из 11 регионов. Возраст спортсменов – от 9 до 16 лет.

Дмитрий Ивьев 175 Читайте KP40.RU: Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники