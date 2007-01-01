Калужские рукопашники выиграли 10 медалей на Всероссийских соревнованиях
Успеха добились воспитанники клуба «Черный тигр» из Ермолино и Балабаново, а также калужского клуба «Тигр», рассказали 25 сентября в министерстве спорта.
Соревнования проходили в рамках нацпроекта «Демография» в Солнечногорске. Туда приехало около 400 спортсменов.
«Золото» у представлявших Калужскую область Юлии Толбатовой, Анастасии Терских и Севы Дасни.
Вторые места достались Святославу Папченко, Дарьи Машариповой, Анжелике Антиповой и Кириллу Цибискину.
«Бронзы» на счету Егор Матренина, Кирилла Буренкина и Александра Афонаскина.
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АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ
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