144

Калужские рукопашники выиграли 10 медалей на Всероссийских соревнованиях

Дмитрий Ивьев

Успеха добились воспитанники клуба «Черный тигр» из Ермолино и Балабаново, а также калужского клуба «Тигр», рассказали 25 сентября в министерстве спорта.

Дмитрий Ивьев 144 Читайте KP40.RU: Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники