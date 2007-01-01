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Калужанин выиграл «серебро» на всероссийских соревнованиях по фехтованию

Дмитрий Ивьев

Сергей Пахомов из спортивной школы «Фехтование» добился успеха на соревнованиях в Казани, сообщили 25 сентября в региональном министерстве спорта.

Дмитрий Ивьев 197 Читайте KP40.RU: Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники