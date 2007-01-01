Калужанин выиграл «серебро» на всероссийских соревнованиях по фехтованию
Сергей Пахомов из спортивной школы «Фехтование» добился успеха на соревнованиях в Казани, сообщили 25 сентября в региональном министерстве спорта.
В турнире, который проводился по федеральному проекту «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография», участвовали 167 шпажистов в возрасте до 15 лет.
Представитель Калуги уступил лишь сопернику из Подмосковья.
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АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ
Театральная улица начинает свою историю с XVIII века, когда она называлась Облупская. Название улицы в то время произошло от слова «Облупа», раньше так назывался пригородный кабак, который располагался на выезде из города. В этом кабаке частенько обирали пьяниц и подвыпивших калужан....
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