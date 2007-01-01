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Новость дня Спорт

В Калуге впервые пройдёт первенство России по микрофутзалу

Турнир соберёт 25 сентября во дворце спорта «Центральный» 26 команд, рассказали в региональном Минспорта.
Дмитрий Ивьев
09:19 сегодня
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В составе микрофутзальной команды только три человека. Играть можно на паркете или на газоне.

В 9:30 в универсальном зале Дворца спорта стартуют первые игры.

Понаблюдать за матчами, которые проводятся в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография», можно до 27 сентября.

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