Юные футболисты «Калуги» выиграли два матча из трёх

На выходных калужане принимали соперников из Химок.

Игры Юношеской футбольной лиги прошли в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография» на тренировочном поле «Орбита».

Команда игроков 2009 года рождения обыграла своих сверстников со счётом 2:1.

Калужане 2008 года рождения победили со счётом 3:1.

А игроки «Калуги» 2007 года рождения уступили 1:4, рассказали в Минспорта.