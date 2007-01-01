Юные футболисты «Калуги» выиграли два матча из трёх
На выходных калужане принимали соперников из Химок.
Игры Юношеской футбольной лиги прошли в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография» на тренировочном поле «Орбита».
Команда игроков 2009 года рождения обыграла своих сверстников со счётом 2:1.
Калужане 2008 года рождения победили со счётом 3:1.
А игроки «Калуги» 2007 года рождения уступили 1:4, рассказали в Минспорта.
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