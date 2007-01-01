В Калуге больше 4000 человек поучаствовали в «Кроссе нации»
Итоги массового забега, который прошёл 21 сентября, подвёл министр спорта Калужской области Олег Сердюков.
Дети бежали дистанцию в 500 метров, все желающие – один километр, а профессиональные спортсмены – восемь километров.
Самым маленьким бегуном был мальчик Саша Ермаков, которому год и восемь месяцев.
Наиболее возрастными участниками «Кросса нации» в Калуге стали 85-летняя Валентина Лукашеня и 76-летний Николай Лапшин.
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Лента комментариев
Александр KU
И кто их накажет за не исполнение этих услуг. Никто. Краёв не найти кто должен регулировать и контролировать их. Скажите жилищная инспекция - нет. Полиция- нет. Прокуратура - нет. Горуправа - нет. Кто тогда? Никто вот ответ. Ук творят что хотят, а хотят они только получать деньги и ничего не делать....
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