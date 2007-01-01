В Калуге больше 4000 человек поучаствовали в «Кроссе нации»

Итоги массового забега, который прошёл 21 сентября, подвёл министр спорта Калужской области Олег Сердюков.

Дети бежали дистанцию в 500 метров, все желающие – один километр, а профессиональные спортсмены – восемь километров.

Самым маленьким бегуном был мальчик Саша Ермаков, которому год и восемь месяцев.

Наиболее возрастными участниками «Кросса нации» в Калуге стали 85-летняя Валентина Лукашеня и 76-летний Николай Лапшин.