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Спорт

Стали известны итоги соревнований ГТО между калужскими школьными командами

Дети состязались в двух категориях – классы с 15 и менее учениками и классы с 16 и более учениками.
Дмитрий Ивьев
09:27 сегодня
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Всего в физкультурном проекте «Класс-команда ГТО» поучаствовал 241 класс из 107 школ, рассказали 20 сентября в региональном Минспорта. 

Первую группу выиграли восьмиклассники Алешинской школы Мещовского района. «Серебро» у учеников второго класса Закрутовской школы Куйбышевского района. Третье место заняли третьеклассники Щелкановской школы Юхновского района. 

Вторую группу выиграли ученики 2 «Б» класса из третьей школы Козельска. Вторым стал 4 «Б» Людиновской школы №1. Третье место у команды 3 «А» школы №1 Малоярославца.

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Лента комментариев
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