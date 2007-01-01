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Стали известны итоги соревнований ГТО между калужскими школьными командами

Дмитрий Ивьев

Дети состязались в двух категориях – классы с 15 и менее учениками и классы с 16 и более учениками.

Дмитрий Ивьев 146 Читайте KP40.RU: Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники