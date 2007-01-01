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Спорт

Футболисты «Калуги» сыграют в Челябинске

Наша команда проведёт очередной матч в дивизионе «Золото» второй лиги в субботу, 21 сентября.
Дмитрий Ивьев
09:00 сегодня
0 142
Фото: ФК Калуга.
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Игра с футбольным клубом «Челябинск» начнётся в 15:00 по московскому времени.

Пока калужане занимают предпоследнее место в турнирной таблице. В девяти турах команда один раз выиграла, четыре раза сыграла вничью и четыре раза проиграла. «Челябинск» лидирует, ни разу не проиграв.

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