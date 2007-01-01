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Спорт

Калужане завоевали «серебро» на Кубке России по армрестлингу

Об успехе нашей сборной сообщили 19 сентября в министерстве спорта Калужской области.
Дмитрий Ивьев
09:12 сегодня
0 222
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Турнир проходил в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

В личных соревнованиях Максим Черский выиграл весовую категорию 100 килограммов, Роман Чупрыгин стал сильнейшим среди спортсменов до 85 килограммов.

Бронзовые награды у Геннадия Кушнира, Даниила Балькова и Алима Хотова.

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Лента комментариев
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Стрелок из Сигала, судя по его насмешливому виду, скорее всего никакой.

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best85

Не..... "за предоставление услуг ненадлежащего качества" Ст.238 Ук Р.Ф. )))

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Наталья Галкина

Технопарк обеспечивает переподготовку и повышение квалификации педагогических работников СПО из всех субъектов РФ. Для этого созданы 30 лабораторий, которые оснащены новейшим оборудованием. Например сейчас в Технопарке идет образовательный процесс по 14 компетенциям: - Технология моды; - Электромонтаж; - Мобильная робототехника; - Бережливое производство; - Эксплуатация беспилотных авиасистем; - Внешнее пилотирование и эксплуатация беспилотных воздушных судов; - Неразрушающий контроль ; - Веб-технологии; - Изготовление прототипов (аддитивное производство); - Интернет вещей ; - Информационная безопасность ; - Летающая робототехника ; - Автоматизация бизнес-процессов организаций; - Мехатроника; - Мобильная робототехника. Подписывайтесь наши новости в ВК и будьте в курсе всех событий и мероприятий Технопарка. https://vk.com/ftpokaluga

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Здесь куются кадры: технопарку профобразования в Калуге исполняется год
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РодомИзСССР

Это их, "плохой" Денисов, специально златкой заражает, чтобы потом все спилить.😃

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Власти Калуги показали заражённое златкой дерево
10:49 сегодня
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ecilop

мтс сам заколебал со своими спам звонками (с предложениями ,тарифами и тп) и не имеет морального права говорить о борьбе со спамом!!!!!!

...
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Калужан спасли почти от 8 миллионов спам-звонков
10:48 сегодня
1 323
mrTJohn

Многие из тех, кто всю жизнь отчислял деньги на пенсию в ПФР и пр., тоже остались без пенсии, т.к. просто теперь до неё не доживут.

...
Общество
Калужские самозанятые остаются без пенсии
10:19 сегодня
2 654
mrTJohn

И так стараются. Не взвинчивают цены на товары, а уменьшают их количество в упаковке.

...
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Калужским магазинам порекомендовали внимательнее относиться к людям с электрокардиостимуляторами
09:34 сегодня
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