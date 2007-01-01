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Главная Новости Спорт Калужские мас-рестлеры выиграли две «бронзы» на XVI Всероссийских юношеских Играх
Спорт

Калужские мас-рестлеры выиграли две «бронзы» на XVI Всероссийских юношеских Играх

Турнир проходил в Анапе в рамках нацпроекта «Демография».
Дмитрий Ивьев
08:47 сегодня
1 223
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Наш регион представляли спортсмены из школы олимпийского резерва «Вымпел», рассказали 19 сентября в региональном Минспорта.

Представлявшие Калугу Давлат Хаджиев и Родион Демидов стали третьими в весовых категориях 70 и 60 килограммов соответственно. 

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Всего: 1 комментарий
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Лента комментариев
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ
...
Спорт
Калужские мас-рестлеры выиграли две «бронзы» на XVI Всероссийских юношеских Играх
12:54 сегодня
1 223
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Пенсии — «это пережиток», их надо отменять, заявил глава научно-исследовательского финансового института при Минфине. Эта мысль не даёт покоя депутатам и СМИ, которые заговорили об отмене пенсии. Вполне возможно, в будущем распределительную пенсионную систему отменят.

...
Общество
Калужские самозанятые остаются без пенсии
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2 654
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Поздравил бабушку, которая старше него ровно вдвое.

...
Общество
Владислав Шапша поздравил калужанку-ветерана ВОВ
12:02 сегодня
1 356
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Стрелок из Сигала, судя по его насмешливому виду, скорее всего никакой.

...
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Владислав Шапша пострелял вместе со Стивеном Сигалом
11:59 сегодня
3 877
best85

Не..... "за предоставление услуг ненадлежащего качества" Ст.238 Ук Р.Ф. )))

...
Происшествия
В Калужской области женщина умерла во время секса в машине
11:50 сегодня
6 4756
Наталья Галкина

Технопарк обеспечивает переподготовку и повышение квалификации педагогических работников СПО из всех субъектов РФ. Для этого созданы 30 лабораторий, которые оснащены новейшим оборудованием. Например сейчас в Технопарке идет образовательный процесс по 14 компетенциям: - Технология моды; - Электромонтаж; - Мобильная робототехника; - Бережливое производство; - Эксплуатация беспилотных авиасистем; - Внешнее пилотирование и эксплуатация беспилотных воздушных судов; - Неразрушающий контроль ; - Веб-технологии; - Изготовление прототипов (аддитивное производство); - Интернет вещей ; - Информационная безопасность ; - Летающая робототехника ; - Автоматизация бизнес-процессов организаций; - Мехатроника; - Мобильная робототехника. Подписывайтесь наши новости в ВК и будьте в курсе всех событий и мероприятий Технопарка. https://vk.com/ftpokaluga

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Здесь куются кадры: технопарку профобразования в Калуге исполняется год
11:46 сегодня
2 931
РодомИзСССР

Это их, "плохой" Денисов, специально златкой заражает, чтобы потом все спилить.😃

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Власти Калуги показали заражённое златкой дерево
10:49 сегодня
3 2695
ecilop

мтс сам заколебал со своими спам звонками (с предложениями ,тарифами и тп) и не имеет морального права говорить о борьбе со спамом!!!!!!

...
Общество
Калужан спасли почти от 8 миллионов спам-звонков
10:48 сегодня
1 323
mrTJohn

Многие из тех, кто всю жизнь отчислял деньги на пенсию в ПФР и пр., тоже остались без пенсии, т.к. просто теперь до неё не доживут.

...
Общество
Калужские самозанятые остаются без пенсии
10:19 сегодня
2 654
mrTJohn

И так стараются. Не взвинчивают цены на товары, а уменьшают их количество в упаковке.

...
Общество
Калужским магазинам порекомендовали внимательнее относиться к людям с электрокардиостимуляторами
09:34 сегодня
1 439
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Выставка, концерты и множество спектаклей: куда сходить калужанам в ближайшие дни
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