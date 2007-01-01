Калужские мас-рестлеры выиграли две «бронзы» на XVI Всероссийских юношеских Играх

Турнир проходил в Анапе в рамках нацпроекта «Демография».

Наш регион представляли спортсмены из школы олимпийского резерва «Вымпел», рассказали 19 сентября в региональном Минспорта.

Представлявшие Калугу Давлат Хаджиев и Родион Демидов стали третьими в весовых категориях 70 и 60 килограммов соответственно.