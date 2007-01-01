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Спорт

Калужане завоевали несколько золотых медалей на чемпионате мира по многоборью

Соревнования проходили в белорусском Могилёве, сообщили 19 сентября в региональном министерстве спорта.
Дмитрий Ивьев
08:41 сегодня
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В составе российской команды были представители калужской школы «Многоборец».

В командных стартах у калужан «бронза».

А в различных индивидуальных соревнованиях первые места у Дмитрия Родимкина, Вероники Матвейченко и Ильи Хуснутдинова.

«Серебро» на счету калужан Вероники Матвейченко, Егора Овсянкина и Дарьи Кочегаровой.

Третьи места завоевали Дмитрий Юдин, Дмитрий Родимкин и Илья Пронин.

Всего в соревнованиях участвовали 140 спортсменов из России, Беларуси и Казахстана. Калужане ездили туда в рамках нацпроекта «Демография».

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Технопарк обеспечивает переподготовку и повышение квалификации педагогических работников СПО из всех субъектов РФ. Для этого созданы 30 лабораторий, которые оснащены новейшим оборудованием. Например сейчас в Технопарке идет образовательный процесс по 14 компетенциям: - Технология моды; - Электромонтаж; - Мобильная робототехника; - Бережливое производство; - Эксплуатация беспилотных авиасистем; - Внешнее пилотирование и эксплуатация беспилотных воздушных судов; - Неразрушающий контроль ; - Веб-технологии; - Изготовление прототипов (аддитивное производство); - Интернет вещей ; - Информационная безопасность ; - Летающая робототехника ; - Автоматизация бизнес-процессов организаций; - Мехатроника; - Мобильная робототехника. Подписывайтесь наши новости в ВК и будьте в курсе всех событий и мероприятий Технопарка. https://vk.com/ftpokaluga

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mrTJohn

Многие из тех, кто всю жизнь отчислял деньги на пенсию в ПФР и пр., тоже остались без пенсии, т.к. просто теперь до неё не доживут.

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И так стараются. Не взвинчивают цены на товары, а уменьшают их количество в упаковке.

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