Калужане завоевали несколько золотых медалей на чемпионате мира по многоборью
В составе российской команды были представители калужской школы «Многоборец».
В командных стартах у калужан «бронза».
А в различных индивидуальных соревнованиях первые места у Дмитрия Родимкина, Вероники Матвейченко и Ильи Хуснутдинова.
«Серебро» на счету калужан Вероники Матвейченко, Егора Овсянкина и Дарьи Кочегаровой.
Третьи места завоевали Дмитрий Юдин, Дмитрий Родимкин и Илья Пронин.
Всего в соревнованиях участвовали 140 спортсменов из России, Беларуси и Казахстана. Калужане ездили туда в рамках нацпроекта «Демография».
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