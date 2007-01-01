Калужане завоевали несколько золотых медалей на чемпионате мира по многоборью

Соревнования проходили в белорусском Могилёве, сообщили 19 сентября в региональном министерстве спорта.

В составе российской команды были представители калужской школы «Многоборец».

В командных стартах у калужан «бронза».

А в различных индивидуальных соревнованиях первые места у Дмитрия Родимкина, Вероники Матвейченко и Ильи Хуснутдинова.

«Серебро» на счету калужан Вероники Матвейченко, Егора Овсянкина и Дарьи Кочегаровой.

Третьи места завоевали Дмитрий Юдин, Дмитрий Родимкин и Илья Пронин.

Всего в соревнованиях участвовали 140 спортсменов из России, Беларуси и Казахстана. Калужане ездили туда в рамках нацпроекта «Демография».